Superliga-bombe: Vraget mestertræner lander nyt job

Det bliver noget af en bombe, der detoneres, når Vendsyssel FF præsenterer afløseren for sportschef Mogens Krogh.

Ekstra Bladet erfarer således fra flere kilder, at oprykkerne satser stort og har overtalt en af de helt tunge drenge i dansk fodbold til at træde til.

Mestertræner Glen Riddersholm kører overraskende nok cheftræner-ambitionerne i garage og træder ind som ny sportschef i Vendsyssel FF.

Riddersholm har været uden job, siden han for et år siden blev fyret som cheftræner i AGF.

Siden har Glen Riddersholm jagtet drømmen om at få et job uden for Danmark, men den helt rigtige mulighed kom aldrig, og det har tvunget den ambitiøse guldvinder fra 2015 til at tænke alternativt.

Glen Riddersholm har længe skævet mod muligheder i form af en manager-rolle, hvor han ville få større indflydelse på rekruttering af spillere i et fremtidigt job.

Med jobbet i Vendsyssel FF tager han skridtet endnu længere og forlader dermed - for nu - trænergerningen.

Glen Riddersholm bliver i Hjørring genforenet med bestyrelsesformand Jacob Andersen, som han lærte at kende i sin tid i FC Midtjylland. Dengang var Riddersholm med til at udvikle Sampdoria-forsvareren Joachim Andersen, der er rigmandens søn.

De to har derfor et indgående kendskab til hinanden, hvilket øjensynligt har banet vejen for det overraskende kursskifte for Glen Riddersholm.

