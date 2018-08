Superliga-klub efter kæmpe bommert: - Vi beklager dybt

Det er gået ret godt for Vendsyssel FF, der har gjort deres entre i Superligaen med to sejre og et nederlag.

Nu kan de så glæde sig til mandag, hvor den står på nordjysk lokalopgør mod AaB. Regionen har ikke været så opstemt siden Allan Olsen udgav sit seneste album ...

Men, hvor det for vendelboerne er gået ret godt indenfor kridtstregerne, er der opstået lidt af et pullerværk udenfor. Helt præcist er det billetpriserne til Vendsyssels hjemmekampe, der har vakt undren.

Tirsdag kom nyheden på deres Facebookside, at de har lavet en ny billetstruktur, men det, der virkelig fik folk op ad stolen, var det gebyr på 40 kroner, billetten ville blive pålagt, når AaB, FC København og Brøndby kom på besøg.

Hvis du ville købe billetten i døren, ville der være et gebyr yderligere på 30 kroner. Det betød, at en billet ville ryge op i 190 kroner.

Så bimlede alle alarmer ellers hos de danske fodboldfans, der i den grad undrede sig over, hvorfor Nord Energi Arena i Hjørring pludselig skulle være Danmarks dyreste udebaneafsnit. Og så endda på en mobiltribune....

Screenshot fra Vendsyssels hjemmeside, da gebyret mod AaB, Brøndby og FCK stadig eksisterede. Screenshot: www.vendsysselff.dk

Til sammenligning skal Sønderjyskes fans slippe 135 kroner (175 kroner, hvis billetten købes i døren, red.) for at komme ind i Parken, når de møder FCK 26. august.

Og så, på forunderlig vis, forsvandt gebyret senere på dagen fra Vendsyssel FF's hjemmeside med billetinformation, og i et nyt Facebookopslag gjorde de det klart, at der altså ikke var et ekstra gebyr, når AaB, FC København og Brøndby kommer forbi.

Nogle ville sikkert tænke, at Vendsyssel havde fået kolde fødder efter de mange anklager om, at de prøvede at malke både egne fans og de klubber, der forventes at trække mange udebanetilskuere med.

Men sådan hænger det altså ikke sammen ifølge Jacob Andersen, bestyrelsesformand i Vendsyssel FF.

- Såvidt jeg kan forstå, så havde I et gebyr på 40 kroner på billetterne til kampe mod AaB, FCK og Brøndby, men det har I så ikke mere. Hvorfor havde I det gebyr i første omgang?

- Der er sket den fejl ... Det er rigtigt, at vi har overvejet de priser oppe hos os, men ved en fejl, så er der et dokument inde på vores hjemmeside om billetinformation, og ved en fejl så er det den side, hvor der har stået det her med 40 kroner, der er blevet loadet op for halvanden døgn siden. Det er den første fejl, der sker. Så sker der en fejl med de priser, der bliver lavet i vores billetsystem, som vi har bøvlet lidt med, men det er ikke de 40 kroner, der er blevet lagt oveni. Det har nogle helt andre priser, 160 kroner tror jeg uden gebyrer. Så det er så fejl nummer to.



- Der har aldrig været en officiel udmelding fra os, hvor vi har sagt, at det her er priserne. Vi laver en opdatering i morges, hvor vi skriver om den nye billetstruktur, og så er det lidt, at 'fanden' bryder løs, fordi det ikke lige på det tidspunkt stemte overens med vores billetsystem, hvilket vi troede. Og det er selvfølgelig en fejl fra os.

- Som du selv skriver på Facebook, så er det ikke for at malke koen, og det er en fejl, men hvordan synes du, det ser ud, når det som klub ser ud til, at I vil tage flere penge for at komme ind at se AaB, FCK og Brøndby og flere penge fra de klubbers medrejsende tilskuere?

- Men det gør vi jo heller ikke.

- Nej, men det må vel have været en del af overvejelsen, når dokumentet ligger der?

- Jojo, men det gør Brøndby og FCK jo også. Vi kigger jo på alle de andre Superliga-klubber, og så har vi kigget på, hvad de gør med hensyn til gebyrer og så videre. Brøndby og FCK har jo helt specielle priser, når de møder hinanden. Esbjerg har det samme, hvis du går ind og tjekker det. Det er jo ikke, fordi vi prøver at malke koen. Hvis du tjekker Esbjergs side, så har de også gebyrer på Brøndby, FCK og FC Midtjylland, tror jeg, det er.

- Hvis du står som Brøndby-fan og skal ind at se en kamp mod FCK, så kommer du også til at betale 50 kroner ekstra, tror jeg, det er.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens Berthel Askou ser tænksom ud i kampen mod FC Nordsjælland, men måske tænker Vendsyssels cheftræner i virkeligheden på, hvornår det er billigst at købe billetter til sit holds hjemmekampe. Foto: Jens Dresling

- Men med alt ære og respekt for Hjørring Stadion, så er Esbjerg Stadion vel en bedre tribune end en mobiltribune i Hjørring, og Brøndby mod FCK får du både et bedre stadion og hele oplevelsen af at være til et Derby. Det er vel mere fair, at du betaler mere for sådan en oplevelse?

- Det kan du jo diskutere herfra og til juleaften. Produktet er jo det samme. Det en overvejelse, vi havde gjort os. Derudover blev vi også nødt til at kigge på det, fordi vi nu engang har det stadion, vi har, og det må vi leve med. Hvis vi skal opfylde de krav Divisionsforeningen og andre sætter til os, så har det betydet, at vi skal leje mobiltribuner. Så er jeg da enig i, at mobiltribuner ikke er særlig godt i forhold til at sidde på Brøndby Stadion eller Esbjerg Stadion, men det ændrer bare ikke ved, at vi har nogle omkostninger, som vi skal prøve at have dækket ind på bedst mulige måde.

- Så er det selvfølgelig pisse kedeligt, at der kommer en shitstorm ud af det, og jeg hæfter mig da også ved, at der er nogle, der ser positivt på det, og så er shitstormen heldigvis heller ikke værre, jeg tror, det er 100 kommentarer, der er kommet til hvert opslag.

- Jojo, det er selvfølgelig ikke hele verden, der er sat i brand, det er mest fodboldfans, der er oppe at køre, men altså jeg kan så forstå, at de her omkostninger til mobiltribunen aldrig har skulle dækkes af gebyrerne, fordi de simpelthen aldrig har eksisteret?

- Nej, de bliver dækket af den merpris, vi tager for vores billetter i forhold til 1. division.

- Vi har lavet nogle fejl, og vi beklager dybt, at der har været nogle uoverensstemmelser med, at der først blev uploadet noget forkert på vores hjemmeside, og at der dernæst stod nogle helt tredje priser inde i vores billetsystem.

- Så vi er ikke ude i, at folk skal sidde og spekulere i, om de skal købe billet i dag eller i morgen alt efter, om prisen nu falder eller stiger?

- Nej nej, det gør den ikke! Endelig ikke. Det har vi også skrevet. Det her er priserne nu. Men, som der også står på alle andre hjemmesider hos Superligaklubberne, så forholder vi os retten til at hæve priserne. Hvis vores lejepris af tribunen stiger 1. januar, så bliver vi nødt til at tage højde for det. Mere statisk er det ikke.

Se også: Håner Superliga-klubs dyreste indkøb: - Forstår ikke, han vil dertil