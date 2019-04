Superligaens nye mål-maskine slog til igen

HJØRRING (Ekstra Bladet): Det er lidt af en målmaskine, at Vendsyssels sportschef Ole Nielsen har fundet så spøjs et sted som i Moldova.

For tredje kamp i træk viste angriberen fra Sierra Leone, Alhaji Kamara sin målfarlighed.

Modsat kampene mod Hobro og Randers blev måplet afgørende og afgjorde det nordjyske lokalopgør, hvor Vendsyssel hentede forårets første sejr og forbedrede sine udsigter for overlevelse.

Der var viljen forskel i en kamp, hvor AaB fuldstændigt mistede gejsten efter at være kommet bagud og modsat kampene mod Hobro g Randers stod Vendsyssel denne gang distancen.

Gæsterne kunne have brugt redningsmanden fra Hobro-kampen, den 18 årige Mikkel Kaufmann, men sidstnævnte var blevet sendt ned på U 19-holdet, hvor han scorede begge mål, da AaB vandt topkampen mod FCM, og nu ligger side om side med midtjyderne.

Desværre for Vendsyssel kan det vise sig, at den 25 årige målmager kun er i Vendsysel på lånt tid, fordi Ole Nielsen kun har skrevet kontrakt med ham til sommer.

- Vi var usikker omkring vores situation, så, siger Ole Nielsen, som kan håbe på, at klubejer, Jacob Andersen måske vil åbne tegnebogen, inden der vil komme en anden klub på banen.

Trods sin forholdsvis unge alder har Alhaji Kamara allerede været vidt omkring efter at have forladt Sverige, hvor han nåede at spille for Djursgården og blive mester med Norrköping, inden han blandt andet via USA havnede i Sheriff Tiraspol.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

11 klubber har angriberen fra Sierra Leone allerede repræsenteret, så det ligner en mand, der er svær at holde på.

I Mondova er han i øvrigt blevet afløst af Patrick Pedersen med en fortid i Vendsyssel.

Alhaji Kamara var på pletten i det 40. minut ved forreste stolpe, da den finske lejesvend Benjamin Källmann rundede unge Mathias Ross Jensen og kom til baglinjen.

Forinden havde AaB brændt straffespark.

Hjemmeholdets målmand Nicolai Flø fik gjort skaden god og kastede sig til den rigtige side på Kasper Kusks alt for svage skud. Vendsyssel-målmanden havde taget benene på Wessam Abou Ali.

En af Superligaens mest uheldige spillere, Jakob Hjorth måtte forlade banen i utide.

Det lignede en en ny skulderskade til spilleren, der var ude i syv måneder med en hjernerystelse. Så sent som i oktober blev han ellers opereret i skulderen.

Læs mere om den historie her:

Superligaspiller røg i kørestol

Selv om AaB fortsat har som mål at vinde puljen og komme til at spille om en europæisk plads er træner Jacob Riis allerede gået i gang med at forberede sig til næste sæson.

Midterforsvarsspiller Kasper Pedersen, som ikke skal fortsætte, er således røget ud i mørket, og U 19-landsholdsspiller Mathias Ross Jensen var blevet foretrukket i startopstillingen fremfor den tidligere OL-spiller Jakob Blåbjerg.

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort