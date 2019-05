Superligaklub fyrer træneren

Superligaklubben Vendsyssel FF har mandag indstillet samarbejdet med cheftræner Jens Berthel Askou og assisterende træner Mike Tullberg.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Vi må konstatere, at foråret ikke har forløbet, som vi havde håbet og ønsket, og konklusionen fra vores side har været, at tiden er den rette til at få friske øjne til at se på tingene, og derfor har vi valgt at afbryde samarbejdet med Jens Berthel og Mike, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Vendsyssel FF har kun vundet en kamp i 15 forsøg. Senest tabte man til AC Horsens i nedrykningsspillet, så vendelboerne skal ud i to playoff-kampe mod nummer tre fra 1. division om en plads i næste sæsons Superliga.

Klubben har tilmed fundet en afløser allerede, og vedkommende bliver offentliggjort senere på mandagen, skriver man.

Et relevant spørgsmål at stille Ole Nielsen er selvfølgelig, hvorfor netop nu, hvor klubben har to voldsomt alvorlige kampe foran sig, inden sæsonen er slut.

- Jeg ved ikke, om der er nogle tidspunkter, der er bedre end andre. Skal vi overleve, skal vi komme bedst ud af de næste to kampe. Og skal vi have troen på det, skal der friske øjne på tingene, siger Ole Nielsen til Ritzaus Bureau.

Se også: Ekspert hånede Guardiola og City: Nu er han til grin

Se også: Revisor tømmer klubkasse: Brugt på coke og digitalsex

Se også: Dansk kommentator går viralt: - En gevaldig smutter

Se også: Fodboldstjernen flov over sin sexede mor

Veteraner tager tyren ved hornene: Det er skræmmende

Jan Bechs store opgør med Brøndby