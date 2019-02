Trods pokalexit: Vendsyssel ikke slået ud

- Vi skal nok klare den.

Vendsyssels træner Jens Berthel Askou er stolt af spillerne og er sikker på, at modgangen mod først FCK og nu Brøndby ikke vil slå dem ud af kurs.

Tværtimod er han overbevist om, at det hele vil ujævne sig til slut, og Vendsyssel nok skal sikre sig endnu en sæson i Superligaen.

Vendelboerne har set i øjnene, at det i sidste ende vil komme til at handle om overlevelse, da man er isoleret i bunden sammen med SønderjyskE, Hobro og Vejle, hvoraf et af de fire hold vil ryge direkte ud.

Selv om træneren som resten af Vendsyssel-lejren var rasende på dommer Michael Tykgaard over pokalexit på grund af både et annulleret mål og et straffespark, var han bagefter både fattet og fortrøstningsfuld for resten af foråret.

Det gav vendelboerne et boost at spille 1-1 mod FCK i Parken med en mand i undertal i en stor del af kampen, og hvis ikke dommeren havde fejlet, havde Vendsyssel presset Brøndby ud i omkamp.

- Vi gør mange ting rigtigt, mener Jens Berthel Askou, som søndag skal have spillerne klar til at tage mod AGF.

