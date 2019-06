'Vanvittige ting' bag facaden: - Et hav af elendige beslutninger

Vendsyssel-anfører Alexander Juel er voldsomt skuffet over de mange forkerte beslutninger, der er truffet i kulisserne i klubben

Søndag aften stod det klart, at Vendsyssel bare fik en enkelt sæson i Superligaen.

Efter samlet 4-3-nederlag til Lyngby var Vendsyssel-anfører Alexander Juel ude med riven mod klubledelsen, der efter hans mening har været mere end medvirkende til nedrykningen.

Umiddelbart inden playoff-kampene blev cheftræner Jens Berthel Askou og assisterende træner Mike Tullberg fyret, og det er nærliggende at tro, at der blandt andet er den beslutning, Juel refererer til.

Men den har han ikke lyst til at kommentere.

- Jeg vil ikke forholde mig til det. Men der sker så mange vanvittige ting, og der er truffet et hav af elendige beslutninger hele vejen rundt. Og det ærgrer mig rigtig meget, for vi vidste godt, at Vendsyssel ville få det svært og formentlig rykke ned. Det kunne jeg også leve med, hvis det var fordi, vi havde været langt dårligere end de andre.

- Det virker som om, at beslutningerne er truffet med bind for øjnene hele vejen rundt. Så må man selv se, hvor det giver mening, at mine ord peger hen. Det er simpelthen bare ikke godt nok, siger anføreren til Canal 9.

Han taler om et tidsrum på de seneste 'fire-fem uger', der har været en skidt opladning til sæsonens vigtigste kampe.

- Det har på ingen måde været optimalt - de forberedelser, vi har haft til det her. Gennem hele sæsonen har vi set rigtig gode ud, og jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at vi ville klare det.

- Men så sker der nogle ting bag kulisserne. Det gør det svært for især unge fodboldspillere - og dem har vi mange af, siger Alexander Juel.

Sportsdirektør Ole Nielsen forsvarer dog beslutningen om at fyre Jens Berthel Askou og Mike Tullberg.

- Vi havde kun vundet én fodboldkamp ud af 15 inden, så der skulle noget ny energi i truppen i bestræbelserne på at vinde.

- Man får jo aldrig svar på, om det var rigtigt eller forkert, men behovet var der, siger sportsdirektøren.

Tidligere på sæsonen kunne Alexander Juel og resten af Vendsyssel-spillerne juble. Det kan de ikke mere. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

