Vendsyssel forstærker offensiven med kantspiller

Superligaklubben Vendsyssel FF har hentet Tiémoko Konaté fra Elfenbenskysten på en fri transfer. Det skriver fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Kantspilleren har i første omgang fået en kontrakt frem til sommer.

- Vi har ledt efter en spiller, der kan give os noget dynamik i vores spil, og har fundet ham i Tiémoko Konaté.

- Han er en hurtig og teknisk god spiller, der tør udfordre, og som tidligere har bevist, at han kan være kampafgørende, siger sportsdirektør i Vendsyssel Ole Nielsen.

Konaté har senest tørnet ud for tjekkiske Mlada Boleslav, og inden da var han fem år i storklubben Sparta Prag.

Han er desuden noteret for to A-landskampe for Elfenbenskysten.

Vendsyssel ligger nummer 12 i Superligaen og er noteret for fem sejre, fire uafgjorte og 11 nederlag i sæsonens 20 kampe.

