Vigtig sejr for AC Horsens: Kan være millioner værd

Det er ikke mål, der er blevet Bjarke Jacobsens varemærke, men når det sker en sjælden gang, vækker det i høj grad opsigt.

Inden runden med TV-penge er forbi, kan det vise sig, at AC Horsens-spillerens mål til 1-0 mod Vendsyssel kan blive små to millioner kroner værd.

Gæsterne røg med sejren fra syvende- til fjerdepladsen, men det kan både AaB, AGF og Brøndby nå at lave lave om på.

Da den 25-årige midtbanespiller scorede sidst, i øvrigt var hans første mål for Horsens, var der tale om sejrsmålet, da 'Den Gule Fare' indledte den nye sæson med at slå FCK med 2-1 i Parken.

Det enlige mål i en langgaber faldt, da Michael Lumb sparkede et frispark på trekantssammenføjningen.

Returen havnede i hovedet på Bjarke Jacobsen, der scorede mod sin tidligere klub.

Det er ikke mere 16 måneder siden, at han spillede i Vendsyssel, hvor han i øvrigt hørte til blandt de mest scorende med to mål i 70 kampe.

Da Horsens reddede livet i den bedste række med en 3-1-sejr over Vendsyssel, snuppede træner Bo Henriksen et par af taberne, Bjarke Jacobsen og Ayo Simon Okosun.

Bolden sendt ud af stadion

Tidligere har Horsens hentet Hallur Hansson og senere Rune Frantsen, så Horsens har et godt øje til holdet med hjemmebane i Hjørring.

Målet viste sig at blive det mest ophidsende i en kamp, hvor hjemmeholdet var mest i boldbesiddelse, men formåede ikke at ramme målet.

Da Vendsyssels Emmanuel Ogude før pausen havde noget, som lignede en mulighed, blev bolden sendt ud af stadion

Selv om det burde være umuligt, blev de sidste 45 minutter lige så begivenhedsløse som 1. halvleg.

Det eneste forsøg indenfor rammen tilfaldt Sammy Skytte, men vinklen blev for spids for den tidligere Silkeborg-spiller til at passere en anden tidligere Silkeborg-spiller Nicolai Flø i hjemmeholdets mål.

Dommer Benjamin Williaume-Jantzen blev som så mange andre før ham træt af, hvor omstændige Horsens er ved indkast, så specialisten Mikkel Qvist fik en af fire advarsler til gæsterne.

Da kampen var uden uheld, var det vel Horsens trækken tiden ud med indkast, som betød, at der blev lagt ekstra fire minutter til langgaberen.

Det betød dog ikke, at hjemmeholdet kom nærmere en udligning.

