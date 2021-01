Verdenspremiere i Superligaen

Historisk valg: Forlader Parken

Når Superligaen sparkes i gang tirsdag 2. februar, så kan det godt være, at banerne ikke er de bedste, men bolden skulle til gengæld være helt i top.

I hvert fald melder Superligaen nu, at der bliver taget en helt ny bold i brug, og der skulle lige frem være tale om en verdenspremiere.

- Select har skabt verdens første fodbold fremstillet med ultrasonisk teknologi, lyder det på Superligaens hjemmeside, hvor det forklares, at det er en særlig svejseteknik, der blandt andet gør, at bolden ikke bliver meget tungere i regnvejr.

Den nye bold får navnet Brillant Super US.

- Vi er stolte over at være de første på markedet med denne bold, der udover banebrydende teknologi også byder på større boldkontrol, det bedste greb for målmænd, og ikke mindst større synlighed for spillere og tilskuere, da boldens hi-white farve er tilpasset fodboldbanernes LED-belysning, siger country manager hos Select Sport Peter Frank.

Han er selv tidligere spillet i Superligaen for Frem, AB, Lyngby og Herfølge og har også været i udlandet hos Strasbourg.

Mere end 300 professionelle fodboldspillere har testet bolden i 2020, og udover at være officiel kampbold i Superligaen, bliver den også benyttet på landsholdet.

Udover den særlige svejseteknik, der altså er nyskabende i verden, så gør bolden sig bemærket med en særlig 3D-diamantstruktur og et lige svæv.

