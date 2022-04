Verdensstjernen droppet... Men guldhåbet lever

FC Midtjylland klamrer sig fortsat til et halmstrå af håb om guld denne sæson.

Yndlingsmodstanderen fra Randers blev som vanligt sat til vægs, og man skal stadig tilbage til oktober 2012 for at finde seneste Randers-sejr over FCM i Superliga-regi.

Dengang var David Ousted i sin bedste alder på kassen i Randers FC, mens en Plaffeminister blev matchvinder …

FC Midtjylland kunne juble over en knusende sikker sejr i Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dermed stod Pione Sisto for den eneste midtjyske deroute onsdag aften. Verdensstjernen var nemlig fuldstændig udeladt fra FCM-truppen. Ganske enkelt, fordi han har været for dårlig.

Bevares, det er et par prominente Football Manager-navne i Max Meyer og Vagner Love på bænken, der holder Sisto på sofaen, men det er efterhånden trist at tænke på den sportslige nedtur, den forhenværende landsholdskant har oplevet.

Et stille håb herfra er, at der snart går mere fodbold i den for Sisto i stedet for juicekure, pjevsen i en podcast over dårligere karakterer fra medierne og forkerte valg af strømper …

Der er ikke gået Sistos vej på det seneste. Arkivfoto: Lars Poulsen

På grønsværen i Kronjylland var det ikke fordi, englene sang, da midtjyderne foldede sig ud. Det var komfortabelt – men langt fra smukt eller overbevisende.

Føringsmålet blev sat ind af Charles, der stod så alene i feltet på et langt indkast, at brasilianeren lignede en stornysende Bilka-kunde i marts 2020.

Henrik Dalsgaards 2-0-scoring var i en liga for sig. Forsvarsspilleren løb i ryggen på en sløv og uopmærksom Hugo Andersson, men Dalsgaard kiksede sin afslutning i feltet på komisk vis.

Det mest komiske var dog, at bolden gik i en ’smuk’ bue uden om Patrik Carlgren og i nettet. Junior Brumado slikkede sig om munden, da han så den afslutning …

Henrik Dalsgaard kunne selv grine af sit mål til 2-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

To FCM-kasser med god hjælp fra hjemmeholdet.

Randers FC fik til gengæld ikke megen hjælp af dommerteamet efter 25 minutter. Henrik Dalsgaard begik et klokkeklart straffe på Stephen Odey, da han udelukkende gik efter at blokere manden i feltet.

Det kunne Morten Krogh ikke få øje på. VAR-vognen ville heller ikke træde i karakter, og så kunne man på de billige pressepladser sidde og undre sig over, hvorfor VAR ikke griber ind, når fejlen er klar og åbenlys …

Værterne fik trådt på speederen i anden halvleg, og David Ousted, med flere end 100 kampe for RFC, måtte trække et par gode redninger frem for at holde FCM i førersædet. Han kunne dog ikke gøre noget ved Tosin Kehindes sukkerscoring i den dybe overtid.

Charles var en nydelse på midten for FCM og scorede også åbningsmålet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jo jo, ulvene havde også muligheder for at gøre sejren endnu større.

Særligt Gustav Isaksen bragte sig i mange favorable situationer. Hvis knægten bare kunne afslutte … Så spillede han ikke i Superligaen … Han har tiden for sig.

Det samme har Anders Dreyer, der endte med at lukke festen efter sublimt forarbejde af Evander.

Pione Sisto derimod, han kunne fra sofaen se, at der blev længere vej tilbage til startopstillingen i FC Midtjylland ...