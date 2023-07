Vi dør med støvlerne på

- Vi kommer ikke til at lave om på vores spillestil for at grave os ned - vi vil spille aggressivt med højt pres - en slags kaosfodbold, siger Per Frandsen

- Vi kommer ikke til at lave om på vores spillestil for at grave os ned - vi vil spille aggressivt med højt pres - en slags kaosfodbold, siger Per Frandsen, der har titel af både cheftræner, analytiker, scout og mentaltræner hos Superliga-oprykkerne fra Hvidovre

Per Frandsen har prøvet det som spiller. Med succes.

Nu skal han også prøve det som træner uden endnu at vide, hvordan det ender.

At være outsideren, som ingen regner med, og alle forventer ryger ud med et brag.

Tilbage i 2002-03 var han stik imod alle odds med til at overleve med Bolton i Premier League, selvom alle havde dømt dem ude på forhånd.

Per Frandsen gør sine Hvidovre-spillere klar til Superligaen. Foto: Jonas Olufson

Bruger eksempel over for spillerne

- Vi havde ingen penge, fik ingen forstærkninger. Alle regnede os som prygelknabe, men vi viste, vi godt kunne, fordi vi havde viljen, modet og mentaliteten, siger Per Frandsen om den bedrift, Bolton-spillerne udviste for mere end 20 år siden.

Eksemplet med Boltons uventede overlevelse har Per Frandsen brugt her i opstarten over for sine spillere i Hvidovre.

For at fortælle dem, at på trods af en omverden, der dømmer dem ude, skal man altid bevare håbet. Altid tro på sig selv.

Per Frandsen i samtale med Discovery-ekspert Mikkel Bischoff til Hvidovre-træning. Foto: Jonas Olufson

- Du kan godt, hvis du vil. Det handler primært om modet og troen på egne evner. Det er min vigtigste opgave at få spillerne til at tro på, vi kan overleve. For jeg ved, hvor godt materialet er. Og vi har kvaliteterne til at overleve.

- Mister vi først troen, så ryger vi ned med et brag. Se på Brentford i Premier League. De blev også dømt ude, da de rykkede op. De har også præsteret fornemt for få midler, siger Hvidovres træner, Per Frandsen, forud for sæsonens første kamp fredag mod FC Midtjylland på udebane.

Alle har dømt dem ude

En stor mundfuld for oprykkerne. De har et spillerbudget i niveauet otte millioner kroner og står over for en modstander med et spillerbudget, der er mindst 16 gange større - i niveauet 130 millioner kroner.

- Alle har dømt os ude - uden undtagelse. Derfor kan vi kun overraske.

Per Frandsen er helt overbevist om, at Hvidovre overlever i Superligaen. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er sikker på, at Superliga-trænerne ikke vil undervurdere os, men jeg håber, at spillerne tænker: Nå, det er kun Hvidovre, vi skal spille imod, og så går de ti procent ned i niveau, forklarer Per Frandsen, der ikke kommer til at gå på kompromis med spillestilen.

- Vi er rykket op som et hold, der scorede flest mål, havde mest boldbesiddelse og fik flest hjørnespark.

- Vi kommer til at dø med støvlerne på. Derfor vil vi stadig presse højt og meget aggressivt. Man kan godt kalde det, vi spiller, en form for kaosfodbold, siger Per Frandsen.

Ingen naiv tilgang

- Noget af det, jeg husker fra min egen tid i Bolton, var, at de store hold ikke kunne lide at møde os, når vi gik i højt pres fra starten af kampene. Det kræver enorm fysik, og man kan selvfølgelig ikke gøre det i 90 minutter.

- Det kan så godt være, at vi løber ind i en øretæve, men jeg er sikker på, vi hurtigt rejser os igen.

- Vi kommer selvfølgelig ikke til at få en naiv tilgang til kampene. Og I kommer aldrig til at se os stå nede i feltet og vente på en omstilling. Det er slet ikke min stil.

Hvidovre arbejder med deltidsproffer, og derfor træner klubben først klokken 16 hver dag. Foto: Jonas Olufson

- Jeg håber, vi kan tilføre Superligaen positiv og seværdig fodbold. Lidt ligesom Silkeborg gjorde, da de rykkede op for et par år siden, siger Per Frandsen, der i sin tid som cheftræner har brugt sin tidligere agent, Karsten Aabrink, lidt som sparringspartner.

- Karsten er som en mentor for mig. Jeg får mange gode råd af ham, når vi går de lange ture med vores hunde.

- Han var en af de agenter, jeg godt kunne lide, fordi Karsten aldrig bare klappede dig på skulderen og sagde: Det er de andres skyld. Han er altid ærlig og taler lige ud af posen. Den stil sætter jeg stor pris på, siger Per Frandsen.

Har flere jobtitler

Han kører på syvende sæson som cheftræner i Hvidovre. Mens alle konkurrenterne har fuldtidsfodbold, træner Hvidovre klokken 16.00, fordi spillerne skal passe arbejdet ved siden af.

Uden for banen er forholdene heller ikke til første klasse.

Per Frandsen er cheftræner, scout, analytiker og mentaltræner i én og samme person.

- Jeg klager på ingen måde. Selvfølgelig kunne det være dejligt at få input fra flere folk, men det her er nu engang præmissen for at være træner i Hvidovre, siger Per Frandsen, der kommer til at bruge meget tid på analysesystemet Wyscout for at se nærmere på de kommende modstandere.

- Jeg får nok ikke så meget tid til at se vores modstandere live, så jeg må se deres kampe på en anden måde, siger Hvidovre-træneren.

Fem påstande til Frandsen

1. Hvidovre bliver tvunget til at gå på kompromis med spillestilen – kaosfodbold med højt og aggressivt pres?

- Det kommer ikke til at ske. Vi er rykket op med den spillestil, så det fortsætter vi med. Og vi er gode til den spillestil, så modstanderne får problemer med den måde, vi spiller på.

2. Hvidovre får ikke 18 point i Superligaen?

- Det gør vi i hvert fald. Vi kommer til at drille rigtig mange hold. Vi kommer til at vinde rigtig mange fodboldkampe.

3. I har FCM, Randers, AGF, Viborg og FCK i de fem første. I får maksimum to point i de kampe?

- Jeg har ikke set, hvor meget vi skal have i de fem kampe. Men vi kommer helt sikkert til at hente flere end to point. Vi har en stærk tro på det, vi gør på banen. Alt kan lade sig gøre i fodbold. Horsens vandt i Parken i sidste sæson.

4. I kommer til at tabe flere kampe med fem mål?

- Det kommer slet ikke til at ske. Det kan godt være, vi kommer til at tabe en enkelt kamp med de cifre.

5. Marco Ramkilde kommer ikke til at score mere end fem mål for jer?

- Han kommer til at score væsentligt flere. Jeg tror, han havner mellem otte og ti mål, hvis ikke han scorer endnu flere mål. Vi håber, han er sulten, vil vise sig frem, og samtidig skal vi holde ham skadefri, så kan det blive en stor sæson.

HAN FÅR SIT GENNEMBRUD: Marcus Lindberg

- Han er et kæmpe talent, kun 22 år med enormt potentiale til at vise sig frem på det næste niveau - Superligaen.

- Han er en moderne kantspiller, der har en god teknik, kan afslutte med begge ben og er meget kreativ.

- Jeg tror virkelig, han er klar til det helt store gennembrud i Superligaen, fordi han har alle værktøjerne til at blive en succes, siger Per Frandsen.

HOLD ØJE MED: Marius Papuga

- Han er en af de nye unge talenter fra vores ungdomsafdeling.

- Han er en typisk boks til boks-spiller på midtbanen og har imponeret stort, selvom han stadig er U19-spiller.

- Det kan godt være, vi får mere at se til ham i Superligaen. Han har i hvert fald talentet, siger Per Frandsen.