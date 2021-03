- Vi er i dialog om VAR

Også spillere begynder at brokke sig over VAR, og Spillerforeningen er i dialog med dem omkring oplevelserne og vil tage den med de relevante

Superligaen har i denne sæson gang i den første sæson med Video Assistant Referee - bedre kendt som VAR.

Mens der i starten var mange positive ord at sige omkring den øgede retfærdighed, så er stemningen blandt fans, eksperter og trænere langsomt blevet mere og mere kritisk over for systemet.

I forbindelse med weekendens store derby var der så også flere spillere, der luftede utilfredshed med VAR (se faktaboksen)

Hos Spillerforeningen varetager de spillernes interesse, og de er også opmærksomme på VAR.

- Vi er løbende i dialog med spillerne omkring VAR og deres oplevelser med det, og så tager vi det med de relevante personer, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Spillerforeningen ønsker ikke at stille op til yderligere interviews omkring VAR og har ikke yderligere kommentarer.

Brok over VAR CARLOS ZECA TIL EKSTRA BLADET

- VAR slår glæden ved fodbold ihjel. Du kan ikke længere juble i fodbold, fordi kampene bliver afbrudt og kendelser skal tjekkes. RASMUS FALK TIL BOLD.DK

- Et er, at der kommer tre-fire kendelser, som skal ses igennem og tage tid og rytme fra kampen, og noget andet er, at vi alligevel ikke får de rigtige kendelser. Generelt efterlyser vi alle sammen de rigtige kendelser. Spørger du Brøndby, FCM og AGF, så er svaret det samme. Vi vil have de rigtige kendelser og at man kan gøre det, hvor kampen ikke bliver et stort VAR-show, som i de sidste 20 minutter mod Brøndby. TRÆNER JESS THORUP TIL EKSTRA BLADET

- VAR er nyt og vi skal alle sammen lære af det. Men der må være en grænse for, hvor meget der skal tjekkes fra VAR-vognen. Dommeren skal stole mere på sine egne ken

Spillerforeningen er i kontakt med spillerne omkring deres oplevelse af VAR. Foto: Niels Christian Vilmann

Zeca: Det slår glæden ved fodbold ihjel

Ved indførelsen af VAR gjorde dommerchef Michael Johansen meget opmærksom på, at man i Danmark ville have en mere moderat tilgang til VAR, for det skulle kun bruges, når noget var 'clear and obvious'.

- Gennemsnitligt kommer VAR kun til at blande sig med et gennemsyn på banen i hver tredje kamp, og det fylder 25 sekunder per opgør, sagde dommerchef Michael Johansen i januar 2020 til Politiken.

I kampen mellem Brøndby og FCK i søndags fik FCK annulleret et mål efter VAR, Brøndby fik et straffe efter VAR, mens VAR også blev brugt til at kigge FC Københavns 1-2-mål igennem. Her blev målet godkendt, selvom tv-billeder tilsyneladende viste offside.

Senere samme aften følte FC Midtjylland sig snydt for et straffespark, der selvom det lignede tidligere dømte og blev kigget igennem på VAR, ikke blev dømt. Og mandag aften fik AaB også straffe efter VAR.

Yderligere har der også været kritik af, at VAR-afgørelserne tager flere minutter, ligesom der tidligere har været godkendt mål, fordi de kun har været en anelse offside.

I kampen mellem FCK og SønderjyskE erkendte dommerchef Michael Johansen, at samtlige kampens tre straffespark var forkerte. Ugen efter var der igen tvivl om VAR-vurderingerne, men her slog han fast over for bold.dk, at VAR er en succes.

- VAR har sine fejl, men de positive VAR-situationer her i foråret overskygger i høj grad de enkeltstående fejl, vi har oplevet, sagde Michael Johansen i forrige uge i en skriftlig kommentar.

Efter 13 runder havde dommerudvalget fundet frem til, at de havde rettet 27 dommerfejl, og forventningen var, at 60 fejl ville blive afværget på en hel sæson. Ved den lejlighed fortalte dommerchef Michael Johansen, at det først er i tredje sæson, at VAR kommer til at fungere perfekt.

VAR-brøler - Putros slagtet

Erkender fadæse: Ændrer udvisning

VAR er ikke problemet - det er dommerne

Højbjerg har VAR-ønske

OB'er takker VAR: Dommerne tager ikke ansvar

Leander stiller skarpt: Derfor virker VAR ikke her