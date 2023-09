- Vi har næsten ikke trænet i syv uger

FC Midtjylland har spenderet godt med penge i transfervinduet og hentet over 10 nye spillere.

Klubben er dog færdig i Europa og uden sejr i Superligaen siden 13. august, mens målsætningen siger mesterskaber og europæiske gruppespil.

Lige nu rimer tingene bare slet ikke på hinanden i Herning/Ikast.

Manden med ansvaret for spillet på banen har dog sin forklaring på det hele.

Ifølge cheftræner Thomas Thomasberg er det nemlig en blanding af en ny trup og et presset program.

Det fortalte han efter 1-1-resultatet søndag aften mod AGF.

- Med så mange nye spillere, og det vi var igennem i torsdags, er det stærkt, at vi sætter en så god fysisk præstation sammen. Jeg havde ikke forventet, at spillet ville sidde i skabet, men vi forsvarede os godt og fik skabt et tryk, uden at vi vadede i chancer.

- Og så kan jeg sgu ikke mindes, hvornår jeg sidst har set AGF skifte system. Det var vel et udtryk for, at vi havde overhånden i første halvleg.

- Men at AGF skifter system, skal vel ikke være en undskyldning for, at I ikke har vundet en kamp i Superligaen siden 13. august?

- Nej. Men jeg er tilfreds med præstationen, når jeg ser på, hvad der er kommet ind af nye spillere siden i torsdags. Hvad der er sket inden, er vi ikke tilfredse med. Vi ville gerne have haft flere point, men isoleret set er jeg tilfreds med i dag, og det vi leverede i torsdags.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Ja, jeg har ikke stået og drømt om, at vi kunne levere det ene flydende angreb efter det andet med så ny en besætning.

- Siger du, at du har du fået for meget nyt at arbejde med?

- Nej. Det var sådan, det blev.

- Vi har i et stykke tid arbejdet på at lave et hold, der er endt, hvor det er. Sådan er spillet. Jeg har prøvet at være i Europa og i et gruppespil før, men jeg har ikke prøvet, at vi næsten ikke har kunnet træne i syv i uger.

- Og det er ikke nogen undskyldning. Det er en konstatering af, hvordan ugerne har været.

- Hvad er succeskriteriet i FC Midtjylland nu?

- Det tror jeg godt, du selv ved. Vi skal så langt op i tabellen som muligt.

- Lige nu har vi et efterslæb, og det skal vi på jagt efter, når landskampspausen er overstået.

På onsdag venter næste opgave for Thomasberg og co. Et bjerg, man bør kunne bestige, når Aabenraa venter i pokalturneringen.