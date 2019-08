- Vi kan slå FCK

Lucas Andersen føler efter ydmygelsen af AC Horsens, at AaB er stærke nok til at slå løverne næste weekend

HORSENS (Ekstra Bladet): Bo Henriksen er garant for klare meldinger, således også om AaB's sprudlende kaptajn Lucas Andersen efter 5-0 ydmygelsen mandag aften

- Lucas Andersen har haft landsholdsklasse længe. Han er i min optik blandt Superligaens tre bedste spillere. Han har stort set alle værktøjer i kassen og så har det bare udviklet ham endnu mere, at han er blevet anfører, konstaterede modstandertræner Bo Henriksen efter slutfløjtet.

- Det er op til landstræneren om jeg skal udtages. For mig handler det om at levere for AaB. Kan jeg vise det jeg kan over lang tid, så kommer udtagelsen vel på et tidspunkt. Det var jo en af grundene til at jeg vendte hjem til AaB, sagde Lucas Andersen efter slutfløjtet og erkendte, at han ikke havde skænket mandagens landsholdsudtagelse en tanke.

- Det er jo også let at være anfører og se godt ud på det fantastiske hold, som vi har fået skabt i AaB. Jeg synes faktisk at vores præstationer har været på højt niveau og til mere, end det er blevet til. Vi har tre på overliggeren i Brøndby. Vi er uheldige til sidst mod FC Midtjylland, hvor vi brænder straffe, og vi skulle også have slået SønderjyskE, sagde han.

- AC Horsens står kompakt og alligevel får vi dem lirket op. Det er noget af det samme, som vi ved FC København står for. De har et større budget og kommer med større individuel kvalitet, men det er lidt det samme vi skal have i spil næste gang mod FCK, sagde Lucas Andersen.

- Sidste gang de var i Aalborg skulle der et heldigt mål fra N’Doye til for at de kom på 1-1. Vi tror på, at vi har holdet, der kan sænke FCK. Vi tror på en masse tilskuere i Aalborg, og så skal den bare have fuld smadder, lovede AaB-kaptjanen.

