Viaplay-chef erkender: - Vi rammer den ikke rent hver gang

Brøndby fik al Viaplays opmærksomhed efter sejren mod Horsens. Nu forklarer Viaplay-chef, hvorfor dækningen var så ensidig, og indrømmer samtidig, at der burde have været et mere ligeværdigt fokus

Forårssæsonen i Superligaen er skudt i gang, og det samme er Viaplays dækning af landets bedste fodboldliga.

Søndag spillede Brøndby IF mod AC Horsens, og det var ikke kun på banen, at Brøndby sejrede. Holdet fra Vestegnen løb også med Viaplays redaktionelle opmærksomhed.

Ud af den godt halve times nedtakt efter slutfløjtet handlede blot halvandet minut om Horsens, og det var et interview med Magnus Jensen. Resten kredsede om Brøndby-mandskabet, selvom de to hold ligger side om side i tabellen, og begge spiller for både at komme med i top seks og holde luft til nedrykningsstregen.

Benjamin Munk Lund, der er sportschef på Viaplay, står på mål for dækningen, men han erkender også, at der burde have været mere indhold om AC Horsens.

Annonce:

- Jeg takker for interessen for vores program både fra Ekstra Bladet og fra folk på de sociale medier. Vi laver de historier, som vi mener, har den største interesse. Vi laver ikke pligthistorier, men tillader os at vinkle vores indhold. Det tænker jeg, at du kender til, det gør I jo også, kan jeg konstatere, hvis jeg søger lidt på, hvor meget I skriver om Brøndby i forhold til Horsens, siger han til Ekstra Bladet.

- Dermed ikke sagt, at vi ikke kunne eller i dette tilfælde burde have fundet mere plads til Horsens. Det kunne vi godt, men vi rammer den ikke rent hver gang. Forhåbentlig rammer vi den mere rent næste gang.

Benjamin Munk Lund er sportschef på Viaplay. Der var flere omstændigheder, der gjorde, at Viaplay havde stort fokus på Brøndby efter 5-2-sejren over Horsens søndag. Men der burde have været plads til et større fokus på Horsens, erkender han. Arkivfoto: Bax Lindthardt/Ritzau Scanpix

De mest interessante historier

Sportschefen forklarer blandt andet søndagens massive Brøndby-dækning med, at der i ugens løb har været slåskamp i Brøndby.

- Derudover er der en spiller, der har lavet hattrick, der er en ny træner, og vi står på et stadion, hvor der er enorm splittelse blandt klubbens fans, siger Benjamin Munk Lund.

- Kan du forstå, hvis der sidder nogle Horsens-fans derude, som savner en lidt mere ligeværdig dækning af holdene i nedtakten?

- Det kan jeg godt forstå. Vi kunne og burde have fundet plads til mere dækning af Horsens. Men de samme mennesker ville være skuffede, hvis de gik på eb.dk.

Annonce:

- Vi dækker hele Superligaen, og lige nu fokuserer du og andre folk på, hvad vi lavede i søndags. Vi laver omkring ti timers Superliga-dækning om ugen, hvor vi vinkler på en masse forskellige ting, og alt det gør mig tryg ved, at vi kommer bredt omkring hele ligaen hen over både runderne og sæsonen.

Brøndby-spilleren Nicolai Vallys brillerede i kampen mod Horsens, hvor han scorede et hattrick. Viaplay lavede efter kampen et interview med Vallys. Foto: Kenneth Meyer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det handler om vinkling

Benjamin Munk Lund nævner, at Viaplay i mandagens 'Offside'-program havde en bred dækning blandt andet med interview med Viborg-træner Jacob Friis og FC Midtjylland-træner Albert Capellas. Derudover var fodboldspiller Kenneth Zohore i studiet.

- Vi vil gerne være brede, og vi vil gerne lave vinklede historier, og det synes jeg faktisk, at vi er dygtige til. Og jeg lover, at vi hver uge efter bedste evne også forsøge at finde den gode historie i Viborg eller Silkeborg, eller hvor det måtte være. Men andre må vurdere om det lykkes, siger sportschefen.

- I søndags prioriterede vi en masse gode historier om Brøndby. Det må man gerne være uenig i, men jeg står bestemt på mål for dækningen.

- Hvad siger du til kritikken af, at jeres dækning er ensidig?

Annonce:

- Er det de mennesker på Twitter, som siger, at de ikke har set programmet i ti år, som kommer med den kritik? Er det det, jeg skal svare på?

- Kan du forstå, hvis folk synes, at det var en ensidig dækning?

- Ja, hvis du spørger til nedtakten i søndags, det kan jeg for så vidt godt. Den var lige så ensidig som Ekstra Bladets dækning. Vi giver os selv feedback, og vi kunne godt have fundet plads til lidt mere om Horsens i søndags.