Viaplay kaprer profil fra konkurrenten

I nyere tid har store tv-profiler som Morten Bruun og Jesper Simo forladt skuden hos sportsredaktionen på Discovery, og nu skifter endnu et kendt ansigt til en konkurrent.

Det drejer sig om Kasper Marker, der efter syv år som reporter hos Discovery tiltræder i en ny stilling hos Viaplay fra 1. september.

Det fortæller sportschef hos Viaplay, Benjamin Munk Lund, til Ekstra Bladet.

- Vi synes, Kasper er rigtig dygtig. Det har vi kunnet se og konstatere på hans mangeårige arbejde hos Discovery. Han har nogle kvaliteter, som vi mener, passer super godt ind på vores Superliga-redaktion, siger sportschefen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Privatfoto

I 2020 hentede Viaplay Jesper Simo fra selvsamme konkurrent, men for nu har de ikke flere konkrete navne i kikkerten.

Annonce:

- Det, jeg kan sige, er, at vi altid er nysgerrige og opmærksomme på dem, som er dygtige. De (Discovery, red.) har en fantastisk god redaktion. Man ville gøre sit arbejde dårligt, hvis man ikke var nysgerrig og opmærksom på, om der er gode folk andre steder end lige på Viaplay, siger Benjamin Munk Lund.

Udover reporteropgaver hos Viaplay, kan Kasper Marker også se frem til at skulle være redaktionssekretær for programmet Onside.

- Jeg ser virkelig meget frem til at have en lidt mere varieret hverdag. Det er helt sikkert også sundt for mig, efter så mange år i reporterrollen, siger Kasper Marker til Ekstra Bladet.

Han frygter ikke, at hans afsked bliver et tab for sin gamle arbejdsplads.

- Discovery skal nok klare sig fint. De har mange dygtige mennesker, og jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at savne dem mere, end de kommer til at savne mig, lyder det fra Kasper Marker.

Læs også: Alt om FCM's nye chef - Iskold 'Cruyff på tube'