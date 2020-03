Viasat: Vi sender kampene - overvejer dåselyd på TV

LIVE

Samtlige kampe i Superligaen afvikles for lukkede døre i den kommende runde, det har Divisionsforeningen netop bekræftet i en pressemeddelelse. Dermed følger man anvisningerne fra regeringen, som har opfordret til at skride ind over for arrangementer med over 1.000 deltagere.

Man vil dog stadig kunne se kampene på TV. Det fortæller Kim Mikkelsen, der er redaktionschef på Viasat, som er den ene af rettighedshaverne til Superligaen.

- Vi får lov til at møde op og producere kampene, som vi altid gør. Det vil sige, at vi møder op med vores kamerafolk, studieværter og alle mulige andre. Vores folk er bare underlagt, at de ikke må have opholdt sig i nogle af risikoområderne, og det er der ingen af vores medarbejdere, der har, siger Kim Mikkelsen til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Vi transmitterer, som vi altid gør, men det bliver selvfølgelig en noget anderledes oplevelse for seerne, da der vil være tomt på stadion.

For at kompensere bare en lille smule for den manglende lyd fra feststemte fodboldfans, gør Viasat sig en konkret overvejelse.

- Det kan være, vi smider noget dåselyd fra et stadion på, så det bliver en lidt bedre oplevelse bag skræmen, men det er ikke noget, vi har besluttet endegyldigt endnu. Hvis vi gør, skal vi selvfølgelig nok oplyse om det, siger Kim Mikkelsen.

Færre folk på stadion må alt andet end lige betyde flere TV-seere til blandt andet Viasats dækning, men det er ikke noget, der får redaktionschefen til at smile lidt for sig selv i hjørnet.

- Jeg græder med begge øjne. Det er helt sikkert. Vi vil meget hellere sende en kamp, hvor der er god stemning på tribunen og masser af tilskuere, lyder det fra Kim Mikkelsen.

Tipsbladet.dk har også været i kontakt med Discovery Networks, der er den anden rettighedshaver til Superligaen.

Kommunikationschef Casper Felt udtaler:

- Vi følger myndighedernes anvisninger og er i dialog med Divisionsforeningen. Vi vil rigtig gerne vise kampene, og indtil vi får nye informationer, regner vi med at sende dem.

Divisionsforeningen har i første omgang lukket dørene til Superliga-kampene i den kommende runde, men regeringens anbefalinger gælder for resten af marts. Derfor er det overvejende sandsynligt, at der skal spilles for tomme tribuner måneden ud.

