Viborg giver 10 års karantæne til ballademager

En karantæne på 10 år og potentiel retsforfølgelse.

Det er, hvad en Viborg-fan kigger ind i, efter at han opførte sig dumt og kastede med kanonslag i Europa playoff-kampen mod FC Midtjylland 9. juni.

Det skriver klubben fra domkirkebyen på sin hjemmeside, hvor man også gør det klart, at scenerne har fået store konsekvenser for dem selv.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at manden til daglig var ungdomstræner i Viborg FF.

Viborg har fået tildelt en bøde på 350.000 kroner af Fodboldens Disciplinærinstans, og så skal Sydtribunen være helt lukket for tilskuere, når Lyngby lægger vejen forbi Energi Viborg Arena 24. juli i forbindelse med den første hjemmekamp i Superligaen.

En straf, klubben har valgt at tage til efterretning.

Annonce:

'Vi er stadig meget kede af det, der er sket, og var forberedt på en hård straf, som vi nu har fået. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det også får konsekvenser for alle andre på Sydtribunen, men nu vil vi se fremad'.

'Vores aktive fanmiljø, som vi har et super samarbejde med, har været fantastisk igennem hele sæsonen, og denne sag kommer ikke til at ødelægge den positive udvikling, vi sammen er inde i', siger direktør Morten Jensen.

'En enkelt person handlede idiotisk, og det skal vi selvfølgelig slå hårdt ned på med en lang karantæne, og derudover vil vi se på, hvordan vi retsmæssigt kan gøre krav på de omkostninger, sagen har forvoldt os'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Var træner for et af klubbens ungdomshold

Gerningsmanden er 39 år gammel, og hele to gange kastede han kanonslag ind på banen, da Viborg og FC Midtjylland dystede om en playoff-plads til Conference League.

Annonce:

Kanonslag, der i det første tilfælde næsten landede for fødderne af FC Midtjyllands rutinerede målmand Jonas Lössl, og som i det andet tilfælde fik dommer Peter Kjærsgaard til at afbryde kampen og sende spillerne i tunnellen.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med formand Morten Jensen, der ikke ønskede at gå i detaljer med mandens tilhørsforhold og identitet, men til Ekstra Bladet bekræftede hovedpersonen selv, at han stod bag.

- Ja, det er totalt åndssvagt. Det kan der ikke være tvivl om. Jeg synes, det er idiotisk, erkendte han.

Han er kommet på stadion, siden han som knægt og var bolddreng til klubbens kampe i Superligaen, og han har i 15 år ageret som frivillig blandt klubbens ungdomshold.

Det er dog slut nu.

FC Midtjylland vandt den pågældende kamp med 1-0.