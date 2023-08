Viborg henter igen en offensivspiller fra portugisisk fodbold

Fodboldklubben Viborg har købt den hollandske offensivspiller Nigel Thomas fra den portugisiske klub Pacos de Ferreira.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

22-årige Nigel Thomas har underskrevet en aftale frem til sommeren 2026.

Han er den anden offensivspiller, som Viborg på få dage har hentet fra portugisisk fodbold.

Tidligere på ugen kom Sergio Andrade, også kaldet Serginho, til Viborg fra Estoril.

Nigel Thomas, der også statsborgerskab i Curacao, har en fortid i PSV Eindhoven.

- Vi har søgt efter endnu en forstærkning til vores offensiv, og med Nigel Thomas får vi lidt en anden kanttype til at øge konkurrencen i vores trup, siger sportschef Mads Agesen til klubbens hjemmeside.

- Han har meget fart og er fysisk stærk, og så har han tilmed en god fod både i sine afslutninger og på standardsituationer. Han kommer fra en god fodbolduddannelse i PSV, og vi er sikre på, at han passer rigtig godt ind i vores måde at spille på.

- Han har udvist stor sult efter at komme til Viborg, og samtidig ser vi, at han er en spiller med et spændende potentiale, der kan tage endnu større skridt i sin udvikling her hos os, siger Agesen.

Viborg solgte for nylig den tunesiske offensivspiller Elias Achouri til FC København i det, som Agesen kaldte den hidtil største handel i klubbens historie. Og herefter har Viborg altså handlet ind til offensiven.

Nigel Thomas håber på at kunne udvikle sig yderligere i dansk fodbold.

- Jeg har haft gode samtaler med folk i klubben her, og det virker som et virkelig tiltalende projekt. Jeg har også talt med Justin Lonwijk om Viborg, og jeg har kun hørt mange positive ting, siger Nigel Thomas med henvisning til sin landsmand, der tidligere spillede for Viborg.

- Det er en klub, der har udviklet sig enormt meget de seneste år, og nu glæder jeg mig til at blive en del af det hele, og forhåbentlig kan vi udvikle os positivt sammen i de kommende år, siger Nigel Thomas.

Viborg står blot noteret for ét point efter de første to runder af Superligaen. Senest blev det 2-2 hjemme mod Lyngby.