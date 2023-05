Viborg på medalje-kurs efter Randers-nedslagtning

I en tempofyldt og chancerig kamp spillede et stærkt Viborg-mandskab sig mandag tilbage på tredjepladsen med en 2-0-sejr på udebane mod Randers i Superligaens mesterskabsspil.

Viborg var eksplosive og spillede sig frem til mange chancer i store dele af kampen. Det gav pote i anden halvleg, da den 20-årige angriber Ibrahim Said to gange fandt netmaskerne bag den ellers velspillende Randers-keeper Patrik Carlgren.

I den anden ende brændte Randers et straffespark, men havde ellers svært ved at skabe chancer mod en velorganiseret Viborg-defensiv, der endda manglede begge sine normale midtstoppere, Zan Zaletel og Nicolas Bürgy.

Resultatet betyder, at Viborg generobrer tredjepladsen fra AGF, der nu er to point efter Jacob Friis' tropper. Viborg er blot tre point efter FCK på førstepladsen og kan dermed heller ikke udelukkes helt i guldkampen.

Randers ligger fortsat på femtepladsen med 40 point. Nederlaget var Randers' tredje på stribe.

Kampens tempo var højt fra første sekund, og gæsterne satte sig hurtigt på spillet.

Viborg-kanten Elias Achouri var med sine hurtige driblinger en konstant trussel for Randers-defensiven, og han var involveret i næsten alle chancer, gæsterne kom frem til.

Selv om Viborg fortsat var spilstyrende, kom værterne bedre med og skabte et par muligheder, der dog aldrig for alvor var tæt på at ryge i kassen.

Efter 37 minutter burde gæsterne have bragt sig foran, men to fantastiske redninger inden for et minut af Patrik Carlgren holdt bolden ude af målet.

Anden halvleg var kun lige startet, da Viborg fortjent bragte sig foran. Efter 48 minutter krøllede Ibrahim Said uden for feltet flot bolden i mål.

Kun fem minutter senere kom Said på tavlen igen. Efter et flot forarbejde af Elias Achouri lagde den unge nigerianer nemt bolden ind i et frit Randers-mål til 2-0.

Efter 67 minutter var det også blevet 3-0, hvis ikke Carlgren med en hurtig fodparade var kommet i vejen for et skud fra Elias Achouri.

Randers fik med et kvarter tilbage en gylden mulighed for at åbne kampen igen, da holdet efter et langt VAR-tjek blev tildelt et straffespark efter en tackling i feltet.

Den indskiftede Marvin Egho sparkede dog bolden på stoplen, og der faldt ikke flere scoringer i kampen.