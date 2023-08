Viborg sælger Superliga-komet i rekordsalg

Viborgs højreback Anton Gaaei skal fremover slå sine folder i Holland og nærmere bestemt i Ajax.

Det oplyser Viborg på sin hjemmeside.

Den 20-årige dansker har skrevet under på en femårig kontrakt, og Viborgs sportschef Mads Agesen udtaler i forbindelse med nyheden, at det er et rekordsalg for klubben.

- Anton er en fantastisk historie for os om en ung spiller, der kommer fra eget akademi og nu bliver solgt til en storklub i udlandet i en ny rekordhandel.

Den hollandske avis De Telegraaf skrev onsdag, at Viborg i første omgang krævede 30 millioner kroner for Gaaei, men at klubberne er endt med at blive enige om en pris på det halve - 15 millioner kroner.

Anton Gaaei er fortid i Viborg. Foto: Jens Dresling

En drøm

Anton Gaaei fik sin officielle debut på Viborgs førstehold i efteråret 2021 og har siden spillet 47 kampe for klubben.

-Det er lidt vildt at tænke på, hvor stærkt det er gået for mig, men jeg har nydt ethvert øjeblik i VFF, hvor jeg har haft en fantastisk tid og har lært enormt meget.

- Det er min klub og min by, og jeg kommer til at savne det hele her, men samtidig ser jeg også meget frem til den chance, jeg har fået nu. Ajax er en kæmpe klub, og det er en drøm, der går i opfyldelse for mig.

I sin ungdomstid spillede han blandt andet hos samarbejdsklubben Bruunshåb/Tapdrup IF, mens han senere også blev en del af klubberne Overlund GF og Eastside, inden han kom til talentmiljøet i FK Viborg.