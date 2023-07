Viborg-træner: Så har man bedt om smæk

Sidste års fjerdeplads i Superligaen, Viborg, løb mandag aften ind i en dårlig start på den nye sæson, da holdet tabte 1-4 på udebane til FC Nordsjælland i første runde af 2023/2024-sæsonen.

Det kedelige resultat i sæsonpremieren var ifølge klubbens cheftræner, Jacob Friis, selvforskyldt.

FC Nordsjællands andet mål kom nemlig efter en fejlaflevering tæt på eget felt af Viborgs anfører, Jacob Bonde, som lagde bolden lige i fødderne på FCNs offensiv, der kynisk sparkede bolden i mål.

- Giver man bolden væk der, så har man bedt om at få smæk.

- Man bliver ikke i godt humør af resultatet, men vi arbejder videre, og så er det også det. Hvis jeg skulle være bekymret hver gang, jeg tabte en fodboldkamp, så skulle jeg ikke være fodboldtræner, siger Jacob Friis.

Flere faldt igennem

Der stod FC Nordsjælland på spilovertaget i kampens anden halvleg, og da 3-1-scoringen faldt efter 59 minutter, var der ikke meget tvivl om kampens udfald.

Derfor vil Jacob Friis forsøge at bruge kampen til at blive klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke gør, når han fremadrettet skal stille sine foretrukne 11 mand.

For træneren erkender nemlig, at der var flere, som faldt igennem.

- Det var en god start på kampen, og en første halvleg som vi hen af vejen kan leve med, men anden halvleg er en ørkenvandring i forhold til at få rykket spillet længere frem på banen, så det var for impotent i dag.

- Jeg vil ikke lige pege en eller to spillere ud, men på bolden er det for omstændigt, og det gør, at vi falder igennem.

- Det giver jo et billede af, at der i den grad er plads til forbedringer, siger Viborg-chefen.

Klubben meddelte tidligere mandag, at en af sidste sæsons store profiler i Superligaen Elias Achouri var blevet solgt til FC København.

Vil gerne forstærkes

Friis lægger heller ikke skjul på, at han gerne ser, klubben forstærker sig, inden transfervinduet lukker 1. september, men meget mere end det siger han heller ikke.

- Jeg tror, jeg kan sige, at der er mange positioner, hvor vi gerne vil forstærke os.

- Men det vil jeg ikke sige for meget om, for så er der måske nogle af de nuværende spillere, der vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal forstærkes på deres position, siger Viborg-træneren.

Viborg overraskede sidste sæson det meste af Fodbolddanmark, da holdet næsten vandt medaljer, selv om holdet efter sidste spillerunde måtte nøjes med at snuppe fjerdepladsen.

Om det efter sidste sæsons succes ville være en skuffelse at misse top-6 i år, kommer dog ifølge cheftræneren an på spillet på banen.

- Hvis vi spiller pissegodt og taber alle kampene, så kan det godt være, men nej, det ville ikke være en skuffelse.

- Lad os se, hvordan vi præsterer, og så må vi løbende evaluere på det, siger Jacob Friis.