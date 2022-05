Viborg vinder Europa-playoff på straffespark

Viborg FF skal spille europæisk fodbold for første gang i 22 år!

Det står klart, efter midtjyderne på dramatisk vis slog AaB på straffespark i dette års Europa-playoff.

Målmand Lucas Lund blev den store helt, da han pillede to af AaB's spark, mens Jacob Rinne tyrede sit forsøg over mål. Paradoksalt nok havde Lucas Lund spillet en horribel kamp i 120 minutter forinden ... Who cares!

Jacob Rinne fik den værst tænkelige afsked med AaB, da han brændte straffespark og droppede i sin afskedskamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er første gang i historien, et hold fra nederste halvdel stjæler Europa-billetterne fra et hold i top seks.

Dermed smed AaB også hele sæsonen væk på et elendigt mesterskabsspil ...

Rammerne var ellers fantastiske til sæsonens sidste Superliga-kamp i Aalborg.

De propfyldte endetribuner eksploderede, da spillerne gik på banen, Tina Turners ’Simply The Best’ tordnede som vanligt ud ad højtalerne, Joakim Mæhle vinkede trofast til sit gamle hjemmepublikum, og en tøjbjørn slog flikflak på græsset. Der var ikke sparet på noget ...

Flotte rammer til Superligaens gøglerkamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er måske det eneste gode ved dette misfoster af en fodboldkamp. Belønningen er enorm, og ingen er i tvivl om, hvad der er på spil. Det skaber en højintens atmosfære.

Det er bare ærgerligt, at Superligaens Europa-playoff er en kamp, hvor fordelen ved at vinde er lige så kunstig som forlygterne på Linse Kessler …

’Kæmp for Europa!’ beordrede AaB-fansene på et stort banner inden kampstart. Eller rettere bønfaldt med AaB’s formkurve in mente. Et point i de seneste syv kampe imponerer ingen i Aalborg. Næste sæson skal der mere på disken fra cheftræneren end ild i øjnene og is i maven …

Venskabelig stemning inden der kom fuld knald på i Derby della Friis. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Viborgs medrejsende fans svarede igen med en voldsom pibekoncert, da Lars Friis blev præsenteret af stadionspeakeren.

Senere kom et banner frem med en tegning af en gris med karakteristiske briller. Lars Griis(sk) hed grisen vist. Jo, der var knald på i Derby della Friis!

Mathias Ross blev første målscorer efter et kvarter, da Anders Hagelskjær slyngede et langt indkast ind midt i feltet, hvor Lucas Lund kom på mellemhånd, mens Ross kontrolleret headede kuglen over i det lange hjørne. Kæmpe Mikkel Qvist-vibes over det indkast fra Hagelskjær …

Mathias Ross jubler over et smukt og veltimet hovedstød. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ti minutter senere var det Jacob Rinne i den modsatte ende, der ikke så for godt ud - endda i sin afskedskamp. Den svenske keeper tabte et blødt indlæg ud i feltet, og så kunne bolden bugseres tilbage foran mål, hvor Jeppe Grønning hakkede balance i regnskabet.

Ikke en god dag i målmændenes fagforening. I øvrigt blev Lucas Lund inden pausen reddet af VAR, der korrekt dømte offside i en situation, hvor Viborg-keeperen ellers ville have kostet endnu et mål.

Først ved at bokse et hjørnespark direkte ud i panden på Pallesen og så tabe den returbold for fødderne af Mathias Ross, der troede, han blev dobbelt målscorer.

Lucas Lund havde udfordringer i luften denne søndag. Her i kamp med Anosike Ementa. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Anden halvleg var langt fra lige så eksplosiv som sin forgænger. Det blev en primitiv gang pløjebold, der baserede sig mest på dødbolde. Ikke lige noget, der står i Friis' taktikdrejebog. Eller Friis' for den sags skyld ...

Kampens betydning begyndte at spille ind.

Det samme gjorde cheftrænernes muligheder på bænkene. Her var særligt Lars Friis i vanskeligheder, efter han havde spillet Anosike Ementa og Kasper Høgh i anden halvleg.

Ganske forudsigeligt endte 'herlighederne' i forlænget spilletid, hvor det også konstant lå i kortene, at Europa-billetterne skulle uddeles i straffesparkskonkurrence.

I hvert fald indtil indskiftede Casper Gedsted fik en friløber med seks minutter retur. Den unge AaB'er missede dog muligheden for at blive helten i sin afskedskamp.

I stedet blev det Viborg, der stjal Europa-billetterne fra AaB på absolut yderste mandat. Ja, stjal.

Tillykke til Superligaens nummer syv med Europa-kampagnen efter sommer.

