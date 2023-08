Ærlig Viborg-boss: - Lettere irriterende

Viborg-cheftræner, Jacob Friis, håber, at han får en ny angriber at lege med i sin trup

Det vil ikke gøre Viborg-træner, Jacob Friis, noget som helst, hvis der kom en ny angriber ind i truppen.

Siden hollandske Jay-Roy Grot skiftede væk i januar, har Viborg bøvlet lidt med løsningerne i front.

Og selvom nytilkomne Anosike Ementa er en mand, Friis er tilfreds med, ser han gerne, at der kommer endnu en angriber ind i truppen.

- Der kunne sagtens komme konkurrence til 9'eren. Det ville hverken gøre ham eller holdet noget, siger Friis til Viaplay forud for mandagens kamp mod Hvidovre.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med Ano (Anosike Ementa, red.), men vi vil også gerne have konkurrence. Det skal vi have på alle pladser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kæmpestore Anosike Ementa har fået en fin start i Viborg, men måske kan der komme konkurrence. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mangler udfordringer

Ifølge Friis var det lidt for let at sætte en startopstilling i slutningen af sidste sæson.

Og hovedbrud som at til- og fravælge blandt sine spillere efterlyser Viborg-træneren.

Annonce:

- Jo flere udfordringer, jeg kan få ved at sætte en start-11'er, jo bedre er det.

- I slutningen af sidste sæson var det ikke vanvittigt svært at sætte en start-11'er, og det var lettere irriterende, for det må gerne være svært.

Imens Friis efterlyser endnu en 9'er, har Ekstra Bladet tidligere kunnet afsløre, at Viborg imens forsøger at skippe den vragede Alassana Jatta afsted - for flest mulige penge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Husk, at du tirsdag aften har mulighed for at se FC Københavns altafgørende brag i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Du kan købe adgang til kampen lige her.