Afgørelsens døgn for Viborg-talisman

Anderlechts jagt på Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, intensiveres det kommende døgn.

Den 41-årige dansker tager mandag morgen til Bruxelles til møder, som er et varsel om, at hans skifte til den belgiske hovedstadsklub er snublende tæt på.

Jesper Fredberg skal ifølge Ekstra Bladets kilder mødes med klubbens aktuelle træner, Robin Veldman, og en række andre centrale aktører i klubben.

Robin Veldman blev bedt om at træde ind som træner i Anderlecht, da Felice Mazzü blev fyret.

Anderlecht var indtil søndag aften ubesejrede under Veldman, og det ligger i luften, at mødet med Jesper Fredberg bliver afgørende for, om han får lov til at fortsætte.

Danskeren har krævet, at han skal stå for ansættelsen af Anderlechts næste træner. Det har medført spekulationer om en dansk træner i Anderlecht, men umiddelbart er det svært at se den oplagte kandidat.

Jesper Fredberg står foran det markante skifte efter et imponerende forløb i Viborg.

Han har været nøglefiguren i det arbejde, der først sikrede oprykning til Superligaen og siden har skabt et af de stærkeste mandskaber i 2022 i Superligaen.

På principniveau skulle der være enighed mellem Anderlecht og Viborg om betingelserne for skiftet. Viborg-truppen samles igen tirsdag og til den tid vil der formentlig være klarhed over skiftet.

