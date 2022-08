Avis køber dansk europakamp

I sidste uge købte TV Midtvest rettighederne til at vise FC Midtjyllands udebanekamp mod Benfica på sin hjemmeside. Nu gør Viborg Stifts Folkeblad dem kunsten efter.

Viborg Stifts Folkeblad meddeler således, at man har sikret sig rettighederne til Viborg FF’s kamp mod B36 Torshavn tirsdag aften - en kamp, som ingen danske tv-stationer ellers havde planer om at vise.

Dermed bliver det muligt at følge kampen på www.viborgfolkeblad.dk helt gratis, lyder det.

- Setuppet er ganske anderledes end til eksempelvis en superligakamp. Blot en enkelt kameramand vil være på plads til opgøret, men med sit kamera filmer han hele kampen direkte til www.viborgfolkeblad.dk, skriver redaktionschef Kristian Wesenberg Andersen i en leder på avisens hjemmeside.

Avisen har købt rettighederne i samarbejde med Viborg FF samt sponsorerne Peter Larsen Kaffe, AC Group, JP Group og Rauff Group.

Viborg FF vandt det første opgør mod B36 Torshavn med 3-0 på hjemmebane, så det bør være en formsag for viborgenserne at sikre den samlede sejr. Dertil skal man altså bare undgå et stort nederlag.