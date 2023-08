Chokbesked: Viborg-spiller står foran muligt karrierestop

Det er ikke sikkert, at Viborg-forsvareren Mads Lauritsen nogensinde kommer til at tage fodboldstøvlerne på igen.

Der faldt nemlig en sort nyhed ned over grønne Viborg onsdag formiddag.

Her meldte klubben ud på sin hjemmeside, at der er lav sandsynlighed for, at forsvarsspilleren nogensinde kommer til at spille fodbold igen.

- Jeg har fået besked fra lægerne om, at sandsynligheden for at komme tilbage desværre ikke er ret stor, så det er selvfølgelig en mærkelig fornemmelse lige nu, lyder den nedslåede melding fra Mads Lauritsen.

Lauritsens fravær skyldes en delvist overrevet akillessene, som han har siddet ude med siden marts. Og nu har han altså fået beskeden om, at et retur til grønsværen ser usandsynlig ud.

Vil fortsætte genoptræningen

Der er ingen tvivl om, at lægernes melding har været nedslående for Viborgs 30-årige stopper.

Men han fastslår, at han ikke giver op.

- Jeg er helt sikker på, at jeg vil fortryde det, hvis ikke jeg fortsætter med at lave min genoptræning – og hvis ikke det er for at komme til at spille fodbold igen, så i hvert fald for fortsat at kunne have et aktivt liv i fremtiden.

Lauritsen fortæller, at status lige nu er, at han hver dag genoptræner hver dag og forsøger at bidrage andetsteds i klubben, hvor der kunne være brug for ham.

Han er derudover ikke klar til endegyldigt at sætte punktum for sin fodboldkarriere.

Det er Viborgs sportschef, Mads Agesen, heller ikke.

- Vi vil allerhelst have Mads tilbage på fodboldbanen og selvom udsigterne lige nu ikke er så gode, så er der fuld opbakning til at jagte det håb, der stadig er, siger sportschefen til Viborgs hjemmeside.

Som Lauritsen selv var inde på, stemmer Agesen i kor i forhold til at være åben for at give ham en mulighed for at fortsætte i en anden funktion i Viborg-klubben.

- Mads er en fantastisk person, en kæmpe rollemodel og en vigtig kulturbærer her i klubben, så vi vil gerne beholde ham så længe som muligt, og hvis ikke det skal være som fodboldspiller så i en anden funktion.

- Han får al den tid, han skal bruge og vi bakker ham op i processen, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.