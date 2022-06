Dansk klublegende er gået bort

En af de største spillere i Viborg FF gennem tiderne gik bort natten til lørdag. Der er tale om angriberen Finn Døssing - han blev 81 år.

Den midtjyske klub hylder på sin hjemmeside Døssing, som bliver betegnet som 'en af de allerstørste spillere, der nogensinde har repræsenteret klubben':

'Viborg FF har med stor sorg modtaget beskeden om, at Finn Døssing er gået bort natten til lørdag.'

'Viborg FF sender de varmeste kondolencer til familien Døssing i en svær tid,' lyder ordene.

Finn Døssing debuterede som 17-årig på klubbens førstehold, og det stod snart klart, at han havde evner foran modstandernes mål. Derfor kom han i 1964 til skotske Dundee United, der dengang havde problemer med at begå sig en den bedste skotske række.

Ankomsten af Finn Døssing gjorde dog, at de fik en målscorer (21 mål i 19 kampe) og derfor holdt sig væk.

Det var også Døssing, der året efter var med til at sparke holdet til en femteplads i ligaen og dermed for første gang nogensinde sende klubben ud i europæisk fodbold - i Fairs Cup, den senere UEFA Cup og i dag Europa League.

Finn Døssing, der fik tilnavnet 'The Mighty Finn' nåede i alt at spille 115 kampe for Dundee United og score 76 mål. I 2008 blev han som en af de første optaget i klubbens Hall of Fame, og derfor blev hans død også begrædt:

Finn Døssing vendte hjem til Danmark og AaB, inden han stoppede sin karriere i en alder af 27 år for at åbne sin egen tøjbutik.

Døssing har kun optrådt på det danske U21-landshold, men fik aldrig spilletid på A-landsholdet, der dengang ikke tillod professionelle adgang.

Viborg FF oplyser, at Finn Døssing vil blive mindet og hyldet på Energi Viborg Arena til den første kamp i den nye sæson.