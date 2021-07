Hadets opgør er tilbage: - De har skabt et misfoster

- De har dræbt to traditionsklubber i Ikast og Herning, der er døde og borte, og så har de skabt et misfoster uden tradition og historie, som de påråber sig er områdets hold, men Herning er jo Vestjylland.

Lars Hartvig fra The Green Pride forklarer, hvad det er ved FC Midtjyllands projekt fra 1999, han og andre Viborg-fans ikke bryder sig om den dag i dag.

Lørdag mødes de to klubber for første gang siden februar 2017, og forventningerne er store for den tidligere formand, der stadig er med i bestyrelsen i nyoprykkernes fanklub.

- Det bliver fedt. Ventetiden har været lang, men det er Superligaen, vi har jagtet, og det er drømmen om de her kampe, der gør det sjovt. At vi får lov at starte på hjemmebane mod dem, det bliver ikke bedre. Nu er vi tilbage med et derby.

Viborg-fansene plejer også at møde talstærkt op ude mod FCM. Foto: Claus Bonnerup

En dag for tidligt

Eneste minus er, at coronarestriktioner først ophæves 1. august, og det betyder, at FCM-fans må blive hjemme i Herning og se med på baren i Østergade.

- Det ærgrer mig, at det er et døgn fra at kunne lade sig gøre. Det er lidt håbløst, og også rent økonomisk er det mange penge, klubben går glip af, men der skal nok blive knald på alligevel, siger Hartvig.

Næstformand i Black Wolves, Søren Ross, er enig i den håbløse timing.

- Vi er kede af, at det er fordelingen af rundens kampe, der gør, at vi ikke kan komme på stadion. Vi har været i dialog med klubberne og det lokale politi, men det har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, siger Ross, der ellers gerne havde set klubbens nye fans få lov at opleve derbyet.

Lørdagens opgør bliver uden FCM-fans. Foto: Claus Bonnerup

Stikker til Viborg

- FCM-Viborg er faktisk endnu mere speciel end Brøndby-FCK, fordi den spilles sjældnere. Det er ikke altid, at Viborg har lyst til at blande sig, lyder stikpillen fra Ross, der slår fast, at man uanset lørdagens resultat nok skal ende over Viborg i tabellen.

Han mener, at hadet fra Viborg til FCM er større end omvendt og køber ikke præmissen om, at FCM ligger i vest.

- Sætter man en sten i midten af Jylland, så er der omtrent lige langt til Viborg og Herning. Det mest ærgerlige er, at de har så ondt i røven over, at vi er blevet markant bedre, og det er svært for dem at indse.

Bliver på tribunen

I seneste sæson spillede Viborg da også kun i næstbedste række, mens FCM spillede Champions League. På tribunerne bliver Viborg overlegne lørdag.

- Der kommer noget tifo, men kortene holdes tæt til kroppen, og så skal der nok komme de sædvanlige smædesange, men de tåler vist kun at blive på tribunen, siger Hartvig, der i øvrigt kan se frem til, at 'hadets kamp' spilles på et helt nyt græstæppe.

FEM EPISODER, DER HAR SKUBBET TIL HADET 1. december 2002

FCM-maskotten Lupus får karantæne for at rive hovedet af Viborg-maskotten Willie og efterfølgende lave seksuelle bevægelser. 28. december 2004

Thomas Frandsen får dødstrusler pr. telefon og brev efter skiftet fra Viborg til FC Midtjylland, og hans hjem bliver udsat for hærværk. 2. september 2013

Viborg-fans maler ulve-skulptur grøn ved FC Midtjyllands hjemmebane, og FCM-fansene svarer igen med hærværk på Viborg Stadion. 8. april 2016

FCM-fans går amok i Viborg, politiet trækker stavene, og betjent ender på skadestuen. 8. marts 2021

Viborg-fangruppen Shamrock Ultras udtaler sig i medierne og slipper afsted med at kalde deres talsmand for Vihad Erfcm (Vi-hader-FCM)

Danmarks næststørste

Jakob Poulsen har været med som spiller i de seks seneste indbyrdes opgør - senest i februar 2017, hvor der både var rødt kort og seks gule.

- Det siger meget godt, hvad det er for en type kampe. Der er fuld smadder på, ingen trækker sig i nærkampene og folk vil vinde for enhver pris.

- Rivaliseringen mellem de to klubber og særligt de to klubbers fans, gør det I min optik til det Danmarks næststørste derby efter Brøndby-FCK, siger Poulsen til Ekstra Bladet.

Der var rødt kort, da Viborg og FCM senest mødtes i 2017. Foto: Claus Bonnerup

Fra anfører til rotte

Han har 286 kampe for FCM og førte som anfører ulvene til DM-guld i 2018, men siden marts har Jakob Poulsen været assistenttræner for rivalerne i Viborg.

- Der kom nogle få reaktioner, da jeg lige havde skrevet under, men siden har der ikke været den store interesse for mig, siger Poulsen.

Jakob Poulsen i FCM-trøjen mod Viborg. Foto: Gregers Tycho

Nu er han assistent i Viborg for Lars Friis, der også har fortid i FCM. Foto: Lars Poulsen

Mens enkelte FCM-tilhængere kaldte ham 'rotte' på sociale medier, så har det været mere positivt i Viborg.

- Jeg regner ikke med, at jeg er fansenes yndlingsperson pga min tid i FC Midtjylland, men jeg har ikke oplevet noget negativt, og både klub og spillere har taget godt imod mig.

Alt handler om kampen

Jakob Poulsen har siden torsdag været isoleret med corona, men inden da oplevede han en særlig stemning på træningsbanen.

- Vi har flere spillere, der kommer fra akademiet, og som kender til kampens betydning. For spillere som Jeppe Grønning og Jeff Mensah betyder det virkelig noget, og de forsøger at give det videre til de spillere, der ikke kender det.

- Jeg har også mærket, at rundt omkring i byen handler alt om kampen.

SENESTE 10 INDBYRDES KAMPE 19.02.2017 FCM - VFF 0 - 0

28.08.2016 VFF - FCM 0 - 0

08.04.2016 VFF - FCM 1 - 1

31.10.2015 FCM - VFF 2 - 4

18.07.2015 FCM - VFF 2 - 0

21.04.2014 FCM - VFF 5 - 2

08.11.2013 VFF - FCM 2 - 3

21.09.2013 FCM - VFF 0 - 0

20.04.2008 VFF - FCM 1 - 1

28.10.2007 FCM - VFF 2 - 1

