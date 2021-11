I det røde felt på direkte tv

Af FC Nordsjællands seneste otte Superliga-kampe var syv blevet tabt, inden de fredag skulle møde Viborg ude.

Hjemmeholdet kunne derfor gøre sig forhåbninger om tre point mod et Nordsjælland-mandskab, der er inde i en elendig stime.

Det blev dog blot til et point for Viborg. Endda efter at de første fik udlignet til 2-2 i tillægstiden.

Viborg-angriber Sebastian Grønning var sur over sit eget holds indsats og ikke tilfreds med, at det blot blev til et enkelt point.

- Nej, det kan vi fandeme ikke bruge til noget nu. Nu har vi fandeme stillet os tilfreds med et point alt for mange gange. Vi skal være langt bedre end det her i dag.

- Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er jo verdens ringeste fodboldkamp på bolden. Jeg er ved at blive sindssyg, sagde angriberen til TV3 Sport. Se hele interviewet øverst.

24-årige Grønning har scoret fire mål i Superliga-sæsonen indtil videre. Fredag blev det ikke til scoringer for ham, da Viborg for syvende gang i sæsonen spillede uafgjort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han mener, at hvis oprykkeren fremover vil have tre point, kan det ikke nytte noget 'at bruge 85 minutter på at komme fucking i gang'.

Jakob Bonde bragte Viborg tidligt i front, inden Oliver Antman og Simon Adingra scorede to gange på to minutter for Farum-klubben.

I tillægstiden fik Lars Kramer først udlignet for Viborg, inden han fik rødt kort.

Viborg ligger otter i Superligaen med 16 point, inden de resterende hold skal spille deres kampe i 15. runde.

