- Ikke en optimal situation

Superligaklubben Viborg FF skal igen på trænerjagt, efter at AaB har gaflet Lars Friis fra den kommende sæson.

Friis er foreløbigt på kontrakt i Viborg sæsonen ud, men sportschef Jesper Fredberg lægger ikke skjul på, at han foretrækker et tidligere trænerskifte.

- Det er meget nyt for os, så vi skal lige have lagt en strategi, men det er da klart, at vi skal have en træner, der er 100 procent committed til at stå i spidsen for vores hold. Det er et afgørende parameter for os.

Spørgsmål: Så med andre ord duer det ikke at fortsætte med en træner, der allerede har skrevet under med en ligakonkurrent?

- Jeg vil i hvert fald gå så langt som til at sige, at det ikke er en optimal situation for os. Men der skal lige lægges en strategi. Det er meget nyt for os, da Lars afleverede sin opsigelse i går (mandag, red.), siger Jesper Fredberg.

Det er bare 13 måneder siden, at Viborg senest måtte sige farvel til en succesfuld cheftræner. Dengang forlod Jacob Neestrup klubben for at blive assistent i FC København.

- Vi stod i en tilsvarende situation for et år siden, så det er ikke helt ubekendt for os. Så jeg har da en liste med navne, som jeg synes kunne være interessante, og så må vi se, hvor de er henne i deres ansættelsesforhold.

- Men vi er også et andet sted nu end for et år siden, så det er muligt, at vi også skal se på nogle andre kompetencer. Det ændrer sig hele tiden. Vi skal sørge for at lave et godt skifte, understreger Fredberg.

Viborg har fået en god start som oprykker i Superligaen med en aktuel ottendeplads, og Fredberg havde håbet på mere kontinuitet på trænerposten.

- Vi havde da ventet, at dette skulle være mere langsigtet. Når det er sagt, så synes vi, at vi har et godt miljø, hvor der er gode rammer for at præstere, og at vi står stærkt med en integreret spillestil, så det handler om at køre videre på det.

Spørgsmål: Må man i en klub som Viborg bare acceptere, at større klubber henter ens træner, når de laver gode resultater?

- Det er ikke noget, vi bare accepterer. Vi mener, at det vi har her, er så godt, at vi ikke vil have nogen, der ikke er 100 procent committet. Men det ville nok være det samme i Bayern München og andre steder.

- Vi er ikke de største i øjeblikket, men vi synes, at vi har et godt miljø, der er roden til, at vi gør det så godt, som vi gør, siger sportschefen.

Viborg indleder forårssæsonen ude mod Randers 21. februar.