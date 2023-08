Ingen ny aftale på bordet: Bud afvist på Viborg-angriber

Bejlerne skal have flere penge op af lommen, hvis de vil have fingrene i Viborgs Alassana Jatta

Sidste sæsons nummer fire har planer om at vride maksimalt med kroner ud af et salg, når det kommer til Alassana Jatta.

Og det kan sagtens ende med et salg, inden vinduet smækker i 1. september, men det kræver - som altid - at alle parter er tilfredse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kræver Viborg lige nu små tre millioner kroner for deres 24-årige angriber, der i starten af denne sæson primært har set mandskabets opgør fra bænken.

Den sportslige ledelse i domkirkebyen har dog sænket deres forventninger en smule.

I juni lagde Allsvenskan-klubben Mjallby nemlig et bud i størrelsesordenen 2,6 millioner kroner for Jatta, men dengang krævede Viborg næsten 4,5 millioner kroner, hvis en handel skulle blive aktuel.

Det gjorde den ikke.

Siden er der blandt andet faldet et bud fra en klub i Qatar. Også det er blevet afvist, og noget tyder på, at både Jatta og Viborg er indforståede med, at deres veje kan skilles nu.

Der ligger i hvert fald ikke et tilbud om en kontraktforlængelse klar, som han skal tage stilling til lige nu.

Kan snart skifte kvit og frit

Gambieren har bare år tilbage af sin aftale med Viborg og kan til januar forhandle frem mod et transferfrit skifte til næste sommer.

Men han undersøger altså mulighederne for at søge videre allerede nu, og skal Viborg indkassere nogle penge for ham, bliver de nødt til at rykke.

Siden sommeren 2019 har han spillet i den grønne trøje.

Det er blevet til 94 kampe, 24 mål og 4 assists, og han forlængede ellers sin aftale med et år sidste sommer.

Viborg har allerede sagt farvel til Elias Achouri, der er taget til FC København, mens Lucas Lund har været tæt på at skifte til Brøndby.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra sportschef Mads Agesen, men det har ikke været muligt.