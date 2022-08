Klar til transfer-brag: Brandvarm i Superligaen

Christian Sørensen var nok engang ustoppelig, da han med et mål og en assist var stærkt medvirkende til, at Silkeborg søndag eftermiddag blev sendt hjem til en kold dukkert i Søhøjlandet.

Læs analysen fra Viborg-Silkeborg her:

Ustoppelig: Få dog øjnene op!

De mange gode præstationer fra Christian Sørensen har fået flere interessenter til at slå øjnene op, og den 30-årige back er klar til at tage et skridt op, hvis det rette bud skulle komme.

- Det handler om at smede, mens jernet er varmt. Men det skal gøres med omtanke. Jeg har det fantastisk i Viborg, og jeg har tidligere set bagsiden af medaljen ved at sidde på bænken et sted, siger den brandvarme back med tanke på tiden i både OB og Silkeborg.

- Jeg kan ikke selv afgøre, hvor jeg vil spille fodbold. Så var det nemt. Lige nu er der intet konkret at forholde sig til, men det kan skifte fra time til time i denne branche. Så jeg sikkert bliver først klogere, når vinduet lukker.

Tjing-tjing! Christian Sørensen bør stå foran et lukrativt skifte fra Viborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viborgs sportschef Jesper Fredberg var ganske rolig omkring udsigterne til et travlt transfervindue resten af denne måned.

Han erkender, at Christian Sørensen kan komme i spil hos større klubber, men at der ikke er noget på bordet at tage stilling til.

- Han er mere populær hos jer journalister end i andre fodboldklubber, lød det fra Jesper Fredberg, der fortsatte.

- Der er i hvert fald ikke noget bud, som jeg hjem og forholde mig til, men det kan jo være, at det kommer, hvis han fortsætter sådan her. Men jeg tror, vi kan holde på Christian, for jeg synes også, Viborg FF er med til at gøre ham så god, som han er. Det er win-win.

