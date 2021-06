Lokal investorgruppe køber Viborg FF

70 procent af aktierne i den nyoprykkede Superliga-klub er blevet solgt for 42,3 millioner kroner til en kreds af lokale investorer

Viborg er rykket op i Superligaen, og inden den kommende sæson er der også kommet nye ejere til.

Det er en lokal investorgruppe med viborgenserne Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen, som står bag marketingsvirksomheden Better Collective, der har købt 70 procent af aktierne i klubben.

Desuden er brødrene Alexanders og Christoffer Reedtz, der ejer analysefirmaet Football Radar, en del af den nye investogruppe.

Viborg har dermed fået en kapitalindsprøjtning på 42,3 millioner kroner.

Det meddeler klubben på et pressemøde onsdag.

- Det har været helt afgørende for os, at vores nye investorgruppe har lokale rødder, og intentionen med deres engagement i Viborg FF stemmer helt overens med de ambitioner og målsætninger, vi har for klubben, siger bestyrelsesformand i Viborg FF, Kim Nielsen.

Jesper Søgaard, der er talsmand for den nye investorgruppe, jubler over købet af Superliga-klubben.

- Vi er meget begejstrede for denne investering i Viborg FF, som er en klub med kæmpestor betydning for byen og området, hvor Christian og jeg er vokset op – og det er den fodboldklub, vi holder allermest af.

- Viborg FF har udviklet sig rigtig positivt de seneste år, og den udvikling vil vi gerne være en del af. Samtidig kan investorgruppens engagement i klubben forhåbentlig være med til at understøtte, at den positive udvikling i klubben fortsætter i de kommende år.

Den daglige ledelse i Viborg forbliver uændret, men den nye investorgruppe udpeger et bestyrelsesmedlem ved næste generalforsamling.

Viborg er langt fra den eneste danske klub, der har fået nye ejere det seneste år. Egyptere har købt FC Nordsjælland, en amerikansk familie har købt SønderjyskE, og en amerikansk investorkreds har købt Esbjerg, mens Danmarks rigeste mand, Anders Holck Povlsen, tidligere i juni investerede 125 millioner kroner i FC Midtjylland.