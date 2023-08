Medie: Ajax tæt på Gaaei - afhænger af salg

Ajax er angiveligt blevet enige med Viborg FF om at købe Anton Gaaei. Problemet er bare, at der er en back i den hollandske klub, der kan blokere for skiftet

Rygterne har rumsteret længe om Anton Gaaei til Ajax.

Og nu melder den hollandske avis De Telegraaf, at en transfer er ved at være på plads mellem de to parter.

Her vil Anton Gaaei skrive under på en fire eller fem-årig aftale med den hollandske kæmpeklub.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle om interessen, og nu ligner det, at interessen er blevet så konkret, at et skifte kan være under opsejling.

Ifølge Telegraaf har Viborg krævet 30 millioner kroner for Gaaei - så derfor er det overraskende, at de to klubber er enige om en pris på det halve.

15 millioner danske kroner.

Handel kan blokeres af mexicaner

Hvis handlen skal blive til noget, kræver det, at Ajax' nuværende højreback, Jorge Sanchez, skifter klub.

Det fremgår, at Ajax har indgået en aftale om at sælge Sanchez til hans hjemland i form af mexicanske Chivas.

Annonce:

Men angiveligt har han selv indikeret, at han ikke er interesseret i et skifte 'tilbage'.

Dog skulle Sanchez også være attraktiv andre steder i Europa, hvor blandt andet FC Porto skulle være interesseret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anton Gaaei har imponeret stort det seneste år. Og nu har Ajax altså bud efter ham. Foto: Jens Dresling/Politiken

- Vil ikke kunne sige nej

Men det tyder altså på, at Anton Gaaei, medmindre Ajax får skippet Sanchez afsted, ikke kan skifte til den klub, han selv mener, han ikke kan takke nej til.

Sådan udtalte han i hvert fald selv tidligere til bold.dk.

- Jeg tror, at enhver, som var i mine sko, nok lige ville overveje det i hvert fald, hvis der kom en klub som Ajax.

- Det vil være et helt vildt skifte, så jeg tror ikke, at jeg ville takke nej, hvis det kom.

Nu tyder alt så på, at Ajax er kommet efter Gaaei, som er klar til et skifte.

Det afhænger bare af mexicanske Jorge Sanchez.