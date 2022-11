Medie: Kæmpeskifte officielt

Jesper Fredberg er ansat som teknisk direktør i Anderlecht fra nytår beretter et belgisk medie

Som Ekstra Bladet allerede mandag morgen kunne berette, så står Jesper Fredberg med mere end det ene ben i den belgiske storklub Anderlecht.

Fredberg er mandag i Bruxelles til møder med Anderlecht, og nu melder det belgiske medie DH Sports, at den 41-årige dansker officielt overtager posten som teknisk direktør i Belgien 1. januar.

Jesper Fredberg bekræfter også selv skiftet over for DH Sports.

- Det er en ære at fange Sportings (Anderlechts kælenavn, red.) øjne, da jeg bliver en del af en klub, hvor mange mennesker leverer et godt stykke arbejde, siger han ifølge det belgiske medie.

Jesper Fredberg kan juble over et flot skifte til Anderlecht. Foto: Lars Rønbøg/Getty Images

Jesper Fredberg har krævet, at han skal stå for ansættelsen af Anderlechts næste træner, og selv om han først tiltræder i den belgiske hovedstad efter nytår, så kommer han til at få indflydelse på klubbens trænervalg.

Anderlecht fyrede tidligere på sæsonen Felipe Mazzü, hvorfor Robin Veldman i øjeblikket er midlertidig cheftræner. Fredberg og Veldman mødes i Bruxelles mandag.

Jesper Fredberg står foran det markante skifte efter et imponerende forløb i Viborg.

Han har været nøglefiguren i det arbejde, der først sikrede oprykning til Superligaen og siden har skabt et af de stærkeste mandskaber i 2022 i Superligaen.

Anderlecht har fortsat ikke meldt noget officielt ud på klubbens hjemmeside om Jesper Fredberg.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jesper Fredberg.