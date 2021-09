Mikkels mareridt: Vil ikke ønske det for min værste fjende

Mikkel Andersen var en del af skandalefesten i Brann, og den beslutning har kostet ham en del. Blandt andet medførte hans deltagelse i festen en masse online hetz og utryghed for ham og hans familie.

Det endte med, at målmanden ophævede sin kontrakt, og siden da er han skiftet tilbage til dansk fodbold, da han fremover skal vogte buret for Viborg.

Nu taler han ud om tiden efter skandalefesten, og det har uden tvivl været en hård periode for ham. Det fortæller han i et interview til Discovery.

- Jeg tror, at det er noget af det hårdeste, som jeg har prøvet i mit liv.

- Det var noget, som jeg ikke ville ønske for min værste fjende, forklarer Mikkel Andersen, som også fortæller, at der i dagene efter festen gik en brandalarm i familiens lejlighedskompleks, og at der i den forbindelse også blev banket på hans hoveddør, hvilket han har fortalt mere om her: Opsøgt efter sex-skandale

Vil helst se fremad

Han fremhæver, at det særligt er gået ud over familien, og at det er noget, som har sat sit mærke hos ham.

- Jeg har egentlig bare lyst til at se fremad, og det er også det, der er det vigtigste for min familie. Det er noget, som er sket, og vi skal bruge en masse energi på at kigge fremad, så det er det, jeg bruger mine kræfter på.

- Mig selv og min familie har været igennem rigtig mange ting på bekostning af det, så det har været en rigtig hård periode, som det har medført. Det er noget, som har sat sit mærke, fortæller han.

Han er naturligvis også glad for, at Viborg har givet ham chancen. Han har skrevet en toårig kontrakt med klubben fra domkirkebyen.