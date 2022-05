Optagelser afslører: Stortalent går amok efter udskiftning

Viborgs U21-landsholdsspiller har afvist at forlænge sin aftale i klubben afslører tv-dokumentar, hvor det også fremgår, at klubben forsøgte at sælge ham i sommer

Viborg skal om lidt spille om en af de helt dyre pladser i Superligaen, når de er den ene part i playoff-kampen om en plads i UEFAs Conference League.

En kæmpe succes for oprykkerne, der har haft mange stærke individuelle spillere at takke for, at det er gået så flot.

Den 20-årige kantspiller, Tobias Bech, har været en af sæsonens åbenbaringer.

Men det er faktisk mod planen, at han overhovedet spillede i klubben i foråret.

Det kommer frem i den dokumentar-serie om Superliga-klubben, som TV MidtVest har lanceret søndag morgen.

I forbindelse med vinterpausen er der afslørende optagelser med daværende cheftræner Lars Friis og sportschef Jesper Fredberg, der klarlægger, at Tobias Bech er i klubben på lånt tid.

- 'Toby' er spiller, som vi ikke skal se, om vi kan få solgt nu her, siger Jesper Fredberg.

- Er det en topprioritet at sælge ham nu? spørger Lars Friis.

- Ja, for ellers har han et halvt år tilbage til sommer, så bliver det svært, lyder svaret.

Jesper Fredberg forsøgte at sælge Tobias Bech i vinter. Foto: Joachim Ladefoged/Polfoto

Planen lykkes ikke. Tobias Bech bliver ikke solgt, og det betyder, at Viborg lige nu er presset omkring talentet, som AGF har set sig lune på.

- Alternativet er at forlænge med ham, forsøger Lars Friis.

- Ja, men det vil han ikke.

- Hvornår har du snakket med ham?

- Det har jeg løbende de seneste to måneder, siger Jesper Fredberg.

Siden optagelserne har Tobias Bech spillet foråret for Viborg, og selv om Jesper Fredberg i offentligheden har udtrykt håb om, at en forlængelse kan landes, så har det altså været et håb, der ikke har flugtet med den viden, som sportschefen lå inde med.

Det har ikke gjort situationen lettere, at Tobias Bech i et par omgange er blevet udskiftet tidligt. Senest i udekampen mod FC Midtjylland.

Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bringe et klip fra TV-dokumentaren, der endnu ikke er frigivet, hvor Jesper Fredberg beder trænerstaben om at holde Tobias Bech på banen, efter ulvene har smadret tre mål ind på 25 minutter.

- I dræber 'Toby,' hvis I tager ham ud, siger Fredberg telefonisk til Viborg-bænken.

Det ønske bliver ignoreret og kameraet følger i dokumentaren med ind i omklædningsrummet, hvor Tobias Bech frustreret ikke har lyst til at vende tilbage til banen.

- Bedste spiller gennem de seneste tre måneder, og så bliver jeg pillet ud efter 30 minutter, syder Viborg-spilleren, der nægter at sætte sig ud til holdkammeraterne.

- Jeg skal sgu ikke sidde derude og være til grin, raser ham og slår ud med armen.

Det lykkes dog efter et stykke tid for holdleder Lars Vetter at få Tobias Bech til at besinde sig og han slutter sig til holdkammeraterne.