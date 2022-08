Retsdrama om Viborg-spiller

Opdateret med rettelse kl. 20.10:

Ekstra Bladet er gjort bekendt med, at sagen om Ibrahim Said er indbragt for CAS af Viborg. Striden omhandler træningskompensation, hvor to klubber har gjort krav på penge for at have trænet spilleren i den samme periode.

CAS skal derfor afklare, hvilken af klubberne der har krav på pengene, som Viborg allerede har indbetalt.

Her er ordlyden fra den oprindelige artikel:

Tilbage i 2020 kom den nigerianske kantspiller Ibrahim Said til Viborg, og nu er der to fodboldakademier fra spillerens hjemland, som mener, at de har penge til gode fra Superliga-klubben.

Derfor har de nu valgt at hive dem ind i sportens øverste domstol, CAS, som også er kendt som sportens voldgiftsret, som har hjemme i Schweiz. Det kan B.T. melde efter et kig på domstolens retslister.

De to akademier er Dante Football Academy og Dabo Babes Academy FC, som mener, at de har krav på træningskompensation for Viborg-spilleren. Det er noget, som den midtjyske klub har afvist.

Derfor er sagen altså nu endt hos CAS, hvor første høring er 7. september.

Hos Viborg FF holder sportschef Jesper Fredberg sig fra at gå nærmere ind i sagen.

- Vi er som sådan ikke mere indblandet i sagen og kan derfor ikke kommentere mere på den, da sagen kører p.t., fortæller VFF-sportschefen i et skriftligt svar til førnævnte medie.

Det er blevet til 33 kampe for Viborgs førstehold for Ibrahim Saids vedkommende, hvor det er blevet til tre scoringer og fire oplæg.