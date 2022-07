Så du det? Viborg-stjerne deler lykkelig nyhed

Christian Sørensen spillede en stærk kamp for Viborg FF mod FC København, og efter opgøret kunne den dygtige venstre back løfte sløret for, at han skal være far

Han var her, der og alle vegne i søndagens brag mod FC København, og efter storsejren kom den brandvarme Viborg-back Christian Sørensen så med mere glædeligt nyt.

Målscoreren til 4-2 afslørede nemlig, at der er en familieforøgelse på vej.

- Nu skal jeg jo være far igen her til januar, så hvis jeg havde fået fri i morgen (mandag, red.) ville jeg nok fejre de tre point med et glas rødvin, men nu må fruen så ikke drikke, så mon ikke jeg tager et glas selv og ser lidt højdepunkter, fortalte Christian Sørensen, mens han grinte.

Da hans scoring faldt tre minutter inde i overtiden, bad han også om kuglen, og den puttede han under trøjen, mens han tog sin tommelfinger i munden.

Ja, sådan kan man også fejre det og fortælle omverdenen om nyheden.

Den 29-årige forsvarsspiller, der seneste sæson viste sig som en af ligaens bedre venstre backs, havde julelys i øjnene, da han lod sig interviewe.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Og spørgsmålet er, om han stadig er Viborg-spiller, når transfervinduet lukker i næste måned.

- Det er klart, at der er været noget interesse for mig, men hvad det skal blive til, må vi vente og se, sagde han.

- Hvem er det? Kunne det være udlandet eller en større adresse herhjemme?

- Jeg vil sige det sådan, at det skal være noget, der er godt for mig og noget, der er godt for klubben. Jeg har ikke noget konkret at forholde mig til, så det er svært at svare på.

- Vil du gerne afsted?

- Hvis det er rigtig godt, så kunne jeg godt tænke mig at prøve det. Jeg har en alder, der gør, at hvis jeg skal afsted til noget større, så er det ved at være tid. Men jeg er også glad for at være her i Viborg.

I sidste sæson havde Christian Sørensen en fod med i hele 13 scoringer.

