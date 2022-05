Straffe-helt: - Unfair vi skal i Europa

Straffesparkshelten Lucas Lund var jublende lykkelig over Viborgs sejr i Europa-playoff - men fair er det ikke, at VFF skal i Europa

Lucas Lund blev den store helt for Viborg, da han pillede to straffespark mod AaB og dermed var stærkt medvirkende til, at VFF skal spille europæisk efter sommer.

Ganske paradoksalt, da Lucas Lund havde haft store vanskeligheder med sine indgreb på dødbolde kampen igennem.

- Ja, det var en underlig kamp. Det var svært at afvise alle deres dødbolde, men det er følelsen fra straffesparkskonkurrencen, jeg tager med mig. Vi har trænet straffespark intensivt den sidste uge, så det var fedt, at det gav pote, lød det fra Viborg-helten.

Lucas Lund kan godt se det uretfærdige i, at han sendte Viborg i Europa. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Superligaens kamp om Europa-playoff er en underlig størrelse, der vel ikke er elsket af særlig mange.

Når ikke engang helten i forestillingen bryder sig om affæren, så er der noget galt ...

- Jeg synes, det er noget, man bør kigge på, for det er da ikke retfærdigt, at nummer syv kan få en plads i Europa. Det er unfair, sagde Lucas Lund og uddybede.

Lucas Lund skal spille i Europa med Viborg FF efter sommer. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Hvis ikke man kan komme i top seks efter 22 runder, så burde Europa ikke være muligt. Jeg synes, der skal være noget at spille for i kvalifikationsspillet, men det bør ikke være en plads i Europa.

- Altså nu står vi i Viborg og har taget billetterne som det første hold uden for mesterskabsspillet. Det er fortjent, at vi kommer mere på Danmarkskortet, så jeg brokker mig ikke betingelsesløst, for det bliver da fedt at spille Europa. Sådan er reglerne, men det burde der måske kigges på, lyder det bundærligt fra Lucas Lund.