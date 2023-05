Succeshold kan splittes i atomer

Viborg er på vej til at skrive fodboldhistorie.

For første gang i klubbens 127-årige historie, kan domkirkebyen vinde medaljer i Danmarks bedste fodboldrække.

Viborg står med alle trumferne og kan reelt selv afgøre skæbnen i de to sidste kampe, hvor de møder FC København og FC Nordsjælland.

Søndag måtte Viborg nøjes med 1-1 mod Brøndby. Og det er blevet den omvendte verden i Superligaen, hvor Viborg skuffede forlader banen efter uafgjort mod Brøndby, der til gengæld virkede tilfredse med udfaldet.

- Det vil være voldsomt at vinde medaljer med Viborg. Det er ikke en 20 år gammel klub, men én med mere end 100 år på bagen.

- Det vil være helt fantastisk, hvis vi for første gang slutter med medaljer, siger cheftræner Jacob Friis.

Mister flere spillere

Annonce:

Jacob Friis er sikker på, han ikke kan holde sammen på sin trup. - Når du har Superligaens tredjemindste budget, er det vilkårene, at der sker store udskiftninger, erkender han. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Han erkender, at den aktuelle succes også kan blive en udfordring, fordi det ikke går ubemærket hen, hvad Viborg har præsteret i denne sæson.

- Når vi har fundet de spillere, vi har, og præsteret som tilfældet har været, vil andre klubber helt sikkert være nysgerrige på vores spillere.

- Så jeg forventer faktisk ikke vi kan holde sammen på truppen. Men sådan er forretningsmodellen også i en klub med det tredjemindste budget i Superligaen, siger cheftræner Jacob Friis.

Clint Leemans forlader Viborg efter sæsonen. Her udligner han mod Brøndby. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Han må sige farvel til målscorer Clint Leemans, der har kontraktudløb, men andre kan også forlade succesmandskabet.

Ingen pris på guldfuglen

Forårets store profil tuneseren Elias Achouri, der har scoret seks mål og leveret ni oplæg i sæsonen, bliver svær at holde i klubben.

Det ved nytiltrådte sportschef Mads Agesen udmærket godt.

- Vi forventer at få bud på vores spillere. For selvfølgelig er der interesse for dem udefra, når de har præsteret så godt, siger Mads Agesen, der uddyber:

Annonce:

- Elias Achouri er glad for at være i Viborg. Lige nu er det sikkert han minimum spiller to måske tre kampe mere for os.

- Hvad der sker i det vindue, der åbner om lidt, må vi forholde os til.

Elias Achouri, der her er i infight med Brøndbys Kevin Mensah, sled med at finde forårets høje niveau. Man så det i glimt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Vi har ikke sat en pris på Elias Achouri. De klubber, der gerne vil købe ham, skal afgøre, hvad han er værd, afslører Mads Agesen.

Han vedkender, at der kan selvfølgelig kan komme tilbud, som Viborg ikke kan sige nej til.

Sidste sommer blev Justin Lonwijk solgt i en rekordhandel til Dynamo Kiev, der betalte 15 mio. kr. I vinter røg angriberen Jay-Roy Grot for 13 mio. kr. til japansk fodbold.

Det ligner, at der skal bud i den størrelsesorden, hvis Viborg skal sælge Achouri, der også tiltrækker sig interesse fra Thomas Frank og Brentford.

Stærkt scoutingteam

- Vi er ikke så nervøse, hvis vi mister spillere. Historien har vist, at vi har været enormt dygtigere til at rekruttere nye spillere. Vi har et meget stærkt scoutingteam, som jeg støtter mig meget til.

- Det er klart, at vi har lister klar, hvis vi mister spillere. Vi kommer ikke til at stå uforberedt på situationen, siger Mads Agesen.

Oliver Bundgaard er hentet i Randers og har udviklet sig stærkt i denne sæson-. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Cheftræner Jacob Friis er også meget fortrøstningsfuld i forhold til, hvis der kommer stor udskiftning.

- Viborg har før vist, vi kan erstatte dem, vi har mistet. Måske ikke én til én. Men vi har været dygtige til at finde kvalitet, mener Jacob Friis.