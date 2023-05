Superliga-klub jubler: Stjerne forlænger

Jeppe Grønning har gennem en årrække været den helt store styrmand i Viborg FF, og nu har klubben sikret sig, at han ikke smutter nogen vegne.

Den 31-årige anfører har nemlig sat sin signatur på en ny kontrakt, der er to år længere end den, han havde i forvejen.

Det betyder, at han fortsætter hos Viborg indtil 2026, oplyser klubben på sin hjemmeside torsdag.

- Jeppe er først og fremmest en rigtig dygtig fodboldspiller, der har taget nogle imponerende skridt relativt sent i sin karriere, og er i dag en stor profil både hos os og også i 3F Superligaen, siger sportschef Mads Agesen.

- Samtidig er han en vigtig kulturbærer og en leder, der har en kæmpe rolle i dagligdagen. Han er en rollemodel, der både er sulten og ærgerrig og stiller store krav til sig selv og sine omgivelser, og han er præcis den type anfører, enhver klub ønsker sig, siger sportschefen.

Jeppe Grønning kom til Viborg i 2012, og med undtagelse af en afstikker til Hobro IK på en kort lejeaftale i 2014 har han været der lige siden.

Nu helliger han resten af sin karriere til klubben fra domkirkebyen.

- Jeg har længe været sikker på, at det er her, jeg skal spille min karriere færdig, og det er den nye aftale også et bevis på, siger han.

- Jeg er helt bevidst om, at når man er fyldt 31 år, så hænger de længere kontrakter ikke på træerne, så jeg er især også glad for den tillid, jeg bliver vist, og det er en kæmpe motivation for mig for at blive ved med at gøre en forskel i de kommende års udvikling, siger Jeppe Grønning.

Viborg er lige nu inde i kampen om det danske mesterskab. Klubben er på tredjepladsen, tre point fra FC København på førstepladsen.

Jeppe Grønning har i løbet af sæsonen misset blot én kamp, fordi han skulle afsone en karantænedag.

Den 31-årige midtbanespiller har optrådt i den grønne trøje 325 gange.