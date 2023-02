Superliga-stjerne solgt

Når Viborg i foråret skal forsøge at fastholde sin topplacering i Superligaen, bliver det uden assistance fra den hollandske angriber Jay-Roy Grot.

Topscoreren skifter med øjeblikkelig virkning til den japanske klub Kashiwa Reysol, skriver Viborg på fodboldklubbens hjemmeside.

Grot scorede ni gange i efteråret og var medvirkende til at sparke klubben op på en overraskende andenplads ved vinterpausen.

Viborg-direktør Morten Jensen erkender da også, at han har haft mange overvejelser om fornuften i at sende angriberen videre umiddelbart inden en vigtig forårssæson.

- Rent sportsligt er det naturligvis et slag på den korte bane at miste en stor profil, men omvendt ved vi heller ikke, hvordan det ville påvirke ham, hvis vi sagde nej til denne mulighed for ham.

- Det er en helt essentiel del af vores strategi at have sultne spillere, og når de gør det så godt, at der kommer store muligheder, så skal vi lytte til det, siger Morten Jensen.

Den 24-årige forward nåede i alt 50 kampe og 15 mål for klubben.

Viborg-ledelsen har tydeligvis forberedt sig på et eventuelt salg. På transfervinduets sidste dag hentede klubben to nye angribere. Det drejer sig om portugiseren Paulinho og brasilianeren Renato Junior.