Superligaens sensation: Har ét stort juleønske

Jacob Friis går på juleferie med et stort smil på læben.

For 32 point og en andenplads i Superligaen er en anelse over forventningen for Viborg.

Nu venter en lang julepause, hvor cheftræneren har ét stort ønske til direktør Morten Jensen.

- Min ønskeseddel til julemanden er, at vi skal holde sammen på hele spillertruppen. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi supplerede truppen med én spiller, siger Jacob Friis, der ikke vil ændre Viborgs målsætning før de sidste fem kampe i grundspillet er overstået.

Jacob Friis har været en bragende succes i Viborg. Resultaterne har været imponerende. Foto: Lars Poulsen.

Lige nu er målsætningen top-10. Men han vedkender, at Viborg er i en meget gunstig position for at indløse billet til top-6.

- Vi er fra Jylland, så vi er forsigtige. Vi melder først en ny målsætning ud, når vi har overstået grundspillet, siger han med et skævt smil.

Annonce:

- Jeg hæfter mig ved, at vi har lavet mange stabile præstationer. Truppen har haft et meget stabilt niveau i hele efteråret, siger Jacob Friis og henviser til, at holdet sluttede med 11 kampe uden nederlag.

Han har sammensat et stærkt kollektiv, som er svære at slå krydret med et par gode individualister.

Jacob Friis’ forklaring på efterårets succes skal ses på flere felter.

- Det handler selvfølgelig om er kvaliteten af spillerne i truppen, arbejdet på træningsbanen samt vores strukturerede træning. De ting er altafgørende for vores succes, siger Jacob Friis, der mandag har givet spillerne fri fra træning.

Clint Leemans scorede på frispark, da han sparkede bolden uden om Brøndby-muren. Foto: Lars Poulsen.

Samtidig kan han også glæde sig over, at der i foråret er mindst to kampe at se frem til i kvartfinalen i pokalturneringen.

- De kampe er helt klart en ekstra gulerod for os, pointerer han.

Jacob Friis kommer nok snart til at tage afsked med en god ven. Sportschef Jesper Fredberg ventes en af de nærmeste dage at skifte til den belgiske storklub Anderlecht, hvor han skal tiltræde i rollen som sportschef.

Annonce:

- Jesper viste mig tillid, da han tilbød mig jobbet. Han har de senere år haft stor betydning for klubbens udvikling.

- Hvis han forlader os, så er jeg slet ikke bekymret for Viborgs fremtid. Klubben skal nok klare den, siger Jacob Friis.

Læs også:

Satte ild til stadion: - Aldrig set noget lignende

Vanvittige scener: Fans amok i Viborg