Topscorer brillerer: To saksespark på tre kampe

For to kampe siden sikrede Sebastian Grønning uafgjort for Viborg FF med et saksespark mod Silkeborg IF.

Fredag gjorde han det igen. I Viborgs 3-0-sejr over FC Fredericia på udebane scorede topscoreren i 1. division på saksespark til 1-0 i første halvlegs tillægstid.

Målet var 24-årige Grønnings 21. i sæsonen, og med sejren bibeholder Viborg, der allerede er sikret oprykning, førstepladsen i 1. division.

Også ved 2-0-målet efter 58 minutter var Sebastian Grønning indblandet, da han assisterede 19-årige Tobias Bech med en frispilning foran mål fra højrekanten.

Det sidste mål i kampen blev sat ind kort før slutfløjt af den 18-årige nigerianer Ibrahim Said.

Viborg er nu oppe på 73 point, mens oprykningskollegerne fra Silkeborg IF har 70 point med én spillerunde tilbage.

Silkeborg spillede fredag 3-3 på udebane med FC Helsingør.

Havde det ikke været for en Silkeborg-udligning i overtiden, ville Viborg have sikret sig førstepladsen i 1. division.

Men med et Viborg-nederlag og Silkeborg-sejr i sidste spillerunde, kan førstepladsen stadig nå at skifte. Ved pointlighed er det målscore, der afgør det, og her er Silkeborg bedst.

I rundens tredje kamp vandt Esbjerg fB på udebane mod HB Køge med 2-1. Det var HB Køges ottende nederlag i streg.

Sidste spillerunde i oprykningsspillet i 1. division afvikles 26. maj.

I nedrykningsspillet resterer der fortsat to runder. Lørdag er der to kampe på programmet, mens Hobro IK og Vendsyssel FF mødes søndag.

Vendsyssel, Skive og Kolding IF er alle fortsat i spil til at blive de to nedrykkere, der skal i 2. division.

Skive har 27 point, mens Vendsyssel og Kolding begge har 26 point.