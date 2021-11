Ude med riven efter agent

Viborgs Sebastian Grønning scorede fredag to mål i Superliga-sejren på 3-2 over OB.

Det skete, blot få dage efter at angriberens agent, Christian Bysted, fortalte, at han regnede med, at der ville være interesse for angriberen til vinter.

Med to mål har angriberen naturligvis gjort sig ekstra bemærket, men efter kampen var Viborgs cheftræner, Lars Friis, ude med riven efter agenten, fordi han efter Friis' mening agerede uhensigtsmæssigt.

- Jeg frygter ikke, at Sebastian Grønning forlader os, og det er heller ikke noget, jeg synes, hans agent skal bruge tid på.

- Jeg synes, at man skal vente til vinterpausen med den slags udtalelser, men jeg er også godt med på, at de har et job at passe. Jeg synes dog godt, det kunne have været timet lidt bedre.

- Det må dog stå for hans egen regning, tilføjer cheftræneren.

Sebastian Grønning scorede to mål i fredagens sejr over OB. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Den potentielle interesse for den skarpe angriber er dog ikke noget, der fylder hos cheftræneren. Skulle det alligevel ske, er klubben åben for at hente en erstatning udefra.

- Der er kun to kampe til, at der er vinterpause, og lige nu fokuserer jeg altså på kampene, som er allervigtigst.

- Hvis det skulle ske, at Sebastian Grønning forlader os, så kigger vi først og fremmest internt i truppen efter erstatninger, men selvfølgelig skal vi forstærkes i januars transfervindue, afslutter Lars Friis.

Selv er Sebastian Grønning ikke meget for at forholde sig til sin agents udtalelser, og han siger, at han fokuserer på at spille de to sidste kampe inden pausen.

- Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvordan det forholder sig, og derfor har jeg ingen kommentarer til det.

- Det eneste, jeg fokuserer på, er at spille mine kampe. Jeg koncentrerer mig om at spille fodbold, og så har jeg andre til at stå for det, der ikke har med spillet inden for kridtstregerne at gøre.

Angriberen er dog udmærket klar over, at der kommer interesse med de præstationer, han lægger for dagen, men det er altså ikke noget, han tager stilling til på nuværende tidspunkt.

- Jeg synes, jeg har gjort det lidt over gennemsnittet, siger Sebastian Grønning med et smil, inden han tilføjer:

- Jeg har præsteret godt over en længere periode, og hvis jeg fortsætter med det, skal interessen nok komme af sig selv.