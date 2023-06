Ungdomstræner stod bag Superliga-skandale

En regulær skandale fandt sted under playoffkampen mellem Viborg og FC Midtjylland, da et kanonslag landede tæt på Jonas Lössl og sendte keeperen i græsset. Senere kom endnu et kanonslag, der fik dommeren til af afbryde kampen. Se situationen lige her.

Den fan, der sidste fredag smed to kanonslag på banen i Europa-playoffkampen mellem FC Midtjylland og Viborg FF, er til daglig ungdomstræner i Viborg FF.

Eller … det var han.

For Viborg FF (VFF) har truffet den beslutning, at det ikke kan forsvares at have en mand rendende rundt på anlægget, der smider med kanonslag til holdets kampe.

Ekstra Bladet har været i kontakt med formand Morten Jensen, der ikke ønsker at gå i detaljer med mandens tilhørsforhold og identitet, men til Ekstra Bladet bekræfter hovedpersonen nu, at han stod bag – og at det er helt forfærdeligt.

- Ja, det er totalt åndssvagt. Det kan der ikke være tvivl om. Jeg synes, det er idiotisk, erkender han.

- Jeg havde ingen intentioner om at gøre nogen fortræd, for sådan er jeg slet ikke, siger den 39-årige mand, der er Viborg-fan om en hals og har været det altid.

Smidt ud

Han er kommet på stadion, siden han som knægt selv var bolddreng til klubbens kampe i Superligaen, og han har i 15 år ageret som frivillig blandt klubbens ungdomshold.

Det er dog slut nu.

- Jeg er kommet på træningsanlægget hver dag. Men ikke mere. Jeg er smidt ud. Jeg må fortsat gerne komme som forælder. Men det er slut med at være træner, fortæller han.

Hvad det får af konsekvenser for ham som fan til førsteholdets kampe i landets bedste række, er endnu uvist.

VFF går og venter på, at disciplinærinstansen under DBU træffer en beslutning om, hvad dommen skal lyde på. Gerningsmanden henviser selv til, at vedkommende, der løb på banen til Randers-AGF og filmede sig selv, fik ti års karantæne.

- Jeg tænker nok, det er noget i den stil. Og det er fair nok. Jeg er ikke dum, og jeg ved, at alting har en konsekvens. Men det er da ærgerligt, at jeg ikke kan komme på stadion med mine børn mere, siger han.

Han understreger over for Ekstra Bladet, at der ikke var onde hensigter med udåden.

- Jeg gjorde det for at skabe stemning. Jeg havde fået for meget at drikke. Det var tåbeligt. Selvfølgelig var det ikke for at skade nogen, det var udelukkende på grund af lyden, siger han.

Undskylder til forældre og børn

Han har børn og siger, at mange i byen er klar over, at han er den skyldige. Derfor gider han heller ikke mere opmærksomhed en højst nødvendig. Derfor vil han ikke stå frem med sit navn.

- Mine børn skal også høre på en masse lort. De kan godt læse, hvad folk skriver om det, siger han og tilføjer, at det at skulle fortælle dem om det, har været det sværeste.

- De blev jo skuffede og kede af det.

- Er der tale om en permanent straf, at du ikke må være træner mere i klubben?

- Det ved jeg ikke. Men hvis det er, er det vel fair nok. Det harmonerer jo ikke rigtigt med at træne børn og unge, at man smider sådan noget på banen under en kamp, siger han og kommer med en regulær undskyldning:

- Jeg ved, hvordan det er at sidde der, når folk kaster ting ind. Så jeg er oprigtigt ked af det, siger han.