Unikke optagelser: Sådan ramte trænerbombe Superliga-klub

For fire måneder siden ramte en trænerbombe Viborg, da cheftræner Lars Friis valgte at opsige sit job for at overtage AaB.

En chokerende nyhed for Superliga-oprykkerne, men præcis hvor hårdt, det ramte, bliver nu blotlagt i unikke optagelser lavet af TV Midtvest.

For det var med replikken. 'Morten, du bliver skuffet over det her,' at Lars Friis klokken 8.30 mandag 24. januar 2022 valgte at aflevere brevet med sin opsigelse på bordet foran direktør Morten Jensen.

Det fortæller direktør Morten Jensen for rullende kameraer kort efter Viborg-trænerens exit

TV Midtvest har fulgt klubben gennem det seneste år, og de første fire episoder i den dokumentarserie, der er kommet ud af det, bliver frigivet søndag morgen.

Du kan se de første fire afsnit her

- Det var en megaskuffelse, skumler han mod kameraet.

I dokumentaren forsøger en synligt rystet Viborg-direktør at forberede sig til det bestyrelsesmøde, som tilfældigvis var planlagt til samme dag.

Et ordinært bestyrelsesmøde, der pludselig fik ekstraordinært indhold - og de vantro blikke hos bestyrelsens medlemmer, da de bliver præsenteret for choknyheden på bestyrelsesmødet siger alt.

- Det jeg er udfordret på er egentlig måden, han har valgt at gøre det på.

- At der ikke har været nogen kommunikation om det. At der ikke har været nogen åbenhed om det - i forhold til bare at gå ind ret koldt aflevere en opsigelse.

- At han ikke går ind til undertegnede og gør det... velvidende at jeg ikke er der.

- Det er lidt for konfliktsky i forhold til, hvad vi mener er et godt miljø at have til at håndtere tingene, siger sportschef Jesper Fredberg hen over mødebordet.

Jesper Fredberg synligt irriteret. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

- Jeg er træt af timingen, men jeg er skuffet over måden. Der kunne man godt forvente lidt mere format af mellemleder, syder Jesper Fredberg senere på bestyrelsesmødet, hvor det er tydeligt at fornemme kimen til den trodsreaktion, som senere fulgte fra Viborg.

Oprykkerne slog hælene i overfor AaB, og der gik to måneder før Lars Friis' tiltrædelse i AaB faldt på plads.

- Vi har faktisk bygget ham op, og det vil han ikke give noget... spørger Kim Ricken Jørgensen ud i luften.

- Jeg synes han stikker halen mellem benene. Det er sgu for kort tid det der, sukker bestyrelsesmedlemmet Michael Døssing.

Lars Friis kæmper nu for at sikre AaB adgang til Europa. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og det er ikke pæne ord, den deserterende Viborg-træner får med fra bestyrelsesmødet.

- Vores tab af ham det bliver ikke ret stort i forhold til at få noget andet ind.

- Jeg tror AaB, de finder ud af, at det ikke er Lars Friis, der har stået for det hernede. Det er så mange andre ting omkring det, der er så stærkt, siger Jesper Fredberg i bestræbelserne på at berolige bestyrelsen.

TV Midtvest har planlagt at frigive yderligere tre episoder de næste tre søndage ud over de fire, der altså bliver tilgængelige fra søndag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: