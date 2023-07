Viborg afviser historie om utilfreds profil

Viborgs offensive profil Elias Achouri har ikke fået et eneste minut i klubbens tre træningskampe forud for sæsonstart.

Senest var han end ikke i truppen, og efterfølgende var cheftræner Jacob Friis vævende i sine udtalelser om stjernens fravær.

Den tunesiske journalist Mahmoud Missaoui, der arbejder for mediet Africa Foot, mener dog at vide, at den dribleglade kantspiller skulle være så utilfreds med superligaklubbens opførsel og krav i forhold til en transfer, at han ikke træner med.

Ekstra Bladet har efterfølgende forgæves forsøgt at få en kommentar fra sportschef Mads Agesen, men nu udtaler han sig over for Viborg Stifts Folkeblad.

- Elias er i Viborg. Han er ikke fraværende til træningen, men er på træningsanlægget og har både været på banen og i styrkecenteret, udtaler han.

Foto: Ernst van Norde

Bekræfter interesse

Efter weekendens testkamp mod Silkeborg fortalte Jacob Friis, at Achouri ikke havde været med til holdets træning op til kampen, men det skyldes ikke en skade, fortæller Mads Agesen.

Sportschefen ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvorfor han ikke var deltog.

Det var i et tweet søndag, at den tunesiske journalist beskrev, hvordan 24-årige Achouri skulle være utilfreds med sin situation i klubben. Her beskrev han også, hvordan Viborg allerede har afvist to tilbud fra henholdsvis FC København og Brøndby.

Så konkret er Mads Agesen ikke, men han bekræfter over for lokalavisen, at der er interesse for Elias Achouri.

Den tunesiske profil spillede 28 kampe for Viborg i den forgangne sæson. Her blev det til fire mål og to målgivende afleveringer.

Elias Achouri har kontrakt med Viborg FF frem til sommeren 2025.